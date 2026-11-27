Autor:ATV redakcija
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Zima je i kalendarski pred vratima, a s njom stiže i stara dilema: kako ugrijati dom da bude prijatno topao, a da pritom ne potrošite previše na račune za grijanje?
Odgovor leži u tome koja je idealna temperatura termostata, jer pravilno podešavanje može donijeti toplinu, uštedu i manju potrošnju energije.
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Bilo da ste kod kuće, napolju ili spavate, nekoliko jednostavnih izmjena može primetno smanjiti troškove grijanja, a vaš dom pretvoriti u ugodno mjesto za boravak.
Bez grijanja se tokom hladnih dana ne može, ali idealna temperatura termostata donosi više prednosti odjednom: udobnost, niže račune i manje opterećenje za životnu sredinu. Svaki stepen niže na termostatu može smanjiti troškove grijanja do 5%.
Preporuka je da termostat postavite na 20 °C dok ste kod kuće. To je dovoljno toplo za prijatan boravak, a sistem za grijanje se ne opterećuje. Ako vam je i dalje hladno, razmislite o još jednom sloju odjeće, toplom ćebetu ili šolji omiljenog toplog napitka.
Tokom noći temperatura smije da bude niža, oko 15-16 °C. Tako ne samo da smanjujete troškove grijanja, već istraživanja pokazuju da spavanje u hladnijoj sobi podstiče dublji i kvalitetniji san. Ako vam se učini previše hladno, topla pidžama ili dodatna deka biće dovoljni da vas ugriju.
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Kada ste odsutni, preporučuje se da temperaturu spustite na oko 15 °C. Tako štedite energiju, a dom ostaje dovoljno topao da izbjegnete probleme poput zamrzavanja cijevi. Pametni termostati olakšavaju ovo prilagođavanje, jer ih možete programirati da podignu temperaturu neposredno prije nego što se vratite.
Polazna tačka je jednostavna. Počnite sa 20 °C tokom dana i 16 °C tokom noći, a zatim podešavajte prema svojim potrebama. Svaki dom je drugačiji, pa ćete možda morati malo da eksperimentišete dok ne pronađete najbolje postavke.
Uz pažljivo upravljanje grijanjem, vaš dom će biti topao, a računi pod kontrolom.
(Krstarica)
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