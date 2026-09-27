Magnet za pare: Biljka koju svi žele u domu, evo gdje tačno treba da stoji

Ako želite upečatljivu sobnu biljku koja ne zahtjeva previše komplikovanu njegu, šeflera, poznata i kao "kišobran drvo", može biti zanimljiv izbor, posebno jer prema feng šuiju donosi dosta pogodnosti.

Osim dekorativnog izgleda, ova biljka ima posebno mjesto u feng šuiju, gdje se povezuje sa blagostanjem, harmonijom i pozitivnom energijom.

Njeni listovi rastu iz jedne centralne tačke i šire se poput prstiju, zbog čega se u feng šuiju simbolično povezuju sa sakupljanjem i zadržavanjem pozitivne energije. Kako se listovi spuštaju i formiraju oblik nalik kišobranu, biljci se pripisuje i zaštitna simbolika.

Gdje je najbolje držati šefleru?

Prema feng šui vjerovanjima, mjesto na kojem se biljka nalazi može imati posebno značenje.

Jugoistočni dio doma često se povezuje sa finansijama, bogatstvom i napretkom, pa se šeflera na ovom mjestu smatra simboličnim podsticajem za prosperitet.

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Istočni dio prostorije tradicionalno se vezuje za zdravlje, porodicu i sklad.

Spavaća soba se u ovim vjerovanjima uglavnom ne smatra idealnim mjestom za šefleru zbog njene simbolike snažnog rasta i aktivne energije.

Naravno, feng šui je tradicionalna filozofija i ne postoje naučni dokazi da položaj biljke može uticati na finansijski uspjeh ili životne događaje.

Koliko svjetlosti joj je potrebno?

Šefleri najviše odgovara svijetlo mjesto sa dosta indirektne svjetlosti. Dobro će joj prijati blizina istočnog ili zapadnog prozora, dok direktno jako podnevno sunce može oštetiti listove i ostaviti smeđe tragove.

Šarene sorte zahtjevaju nešto više svjetlosti kako bi zadržale karakteristične šare. Biljku je najbolje držati dalje od promaje, radijatora i direktnog strujanja vazduha iz klima-uređaja.

Pazite da je ne zalivate previše

Pretjerano zalivanje jedan je od najčešćih problema kod šeflere. Sačekajte da se gornji sloj zemlje dobro prosuši prije nego što ponovo dodate vodu.

Ako listovi počnu da žute i otpadaju, jedan od mogućih uzroka je višak vlage. Sa druge strane, mlitavi i naborani listovi mogu ukazivati na to da biljci nedostaje vode.

Čisti listovi znače ljepšu biljku

Šefleri prija nešto viša vlažnost vazduha, pa povremeno možete prskati listove odstajalom vodom. Dobro je i da ih s vremena na vrijeme obrišete mekom, vlažnom krpom. Tako ćete ukloniti nataloženu prašinu i biljka će izgledati svježije, prenosi Informer.

Kakva zemlja joj odgovara?

Najbolji izbor je rastresita i dobro drenirana zemlja. Mješavina treseta, humusa i perlita može biti pogodna, dok saksija obavezno treba da ima otvore za odvod viška vode.

Tokom perioda aktivnog rasta, od proljeća do početka jeseni, šeflera se može prihranjivati približno jednom mjesečno đubrivom namjenjenim lisnatim sobnim biljkama. Tokom zime prihranjivanje se uglavnom smanjuje ili obustavlja.

Kako da dobije gustu krošnju?

Ako želite da šeflera bude razgranata i bujna, povremeno je orežite, naročito u proljeće. Skraćivanje vrhova podstiče razvoj bočnih grana i sprječava da biljka postane previsoka i neugledno izdužena.

Važno ako imate kućne ljubimce

Šeflera nije biljka koju treba ostavljati na mjestu dostupnom mačkama i psima koji vole da grickaju lišće. Njeni dijelovi sadrže kristale kalcijum-oksalata koji mogu izazvati iritaciju ako se biljka žvaće ili proguta.

Prilikom orezivanja najbolje je koristiti rukavice i nakon rada oprati ruke.

Šeflera tako može biti lijep i relativno zahvalan ukras doma, ali njena "moć" u privlačenju novca i pozitivne energije pripada domenu tradicionalnih vjerovanja. Ono što je sigurno jeste da uz odgovarajuću svjetlost, umjereno zalivanje i dobru drenažu može dugo ostati bujna i dekorativna.