Radijator hladan pri dnu? Evo kako vam aluminijumska folija može pomoći

Ako je jedan dio radijatora vreo, dok drugi ostaje hladan, prostorija će se sporije zagrijavati, a potrošnja energije može biti veća. Mjesto na kojem je radijator hladan često otkriva šta nije u redu.

Mnogi pri prvom problemu posegnu za ključem za odzračivanje, ali vazduh nije jedini uzrok slabog grijanja. Naslage u sistemu, loša cirkulacija vode, zatvoren ventil ili neodgovarajući pritisak takođe mogu biti odgovorni.

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Hladan je pri vrhu ili pri dnu?

Ako je gornji dio radijatora hladan, a donji topao, u njemu se vjerovatno nakupio vazduh koji sprječava toplu vodu da ispuni cijelu površinu. U tom slučaju odzračivanje može da pomogne.

Kada je radijator topao gore, ali hladan pri dnu, problem češće ukazuje na naslage mulja, rđe i nečistoća koje ometaju protok vode. Odzračivanje tada najvjerovatnije neće biti dovoljno, već može biti potrebno stručno ispiranje sistema.

Ako je hladan cijeli radijator, treba provjeriti da li su ventili otvoreni i da li ostali radijatori u stanu normalno rade. Kod etažnog grijanja uzrok može biti i nedovoljan pritisak u sistemu, dok se kod centralnog grijanja treba obratiti nadležnoj službi ili upravniku zgrade.

Kako se pravilno odzračuje radijator?

Prije početka isključite grijanje i sačekajte da se sistem smiri. Ispod ventila postavite posudu ili krpu, a zatim ga odgovarajućim ključem lagano otvorite.

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Najprije bi trebalo da se čuje šištanje vazduha. Kada umjesto vazduha počne da izlazi ravnomjeran mlaz vode, zatvorite ventil bez prejakog zatezanja.

Kod etažnog grijanja nakon toga provjerite pritisak na kotlu i, ako je potrebno, dopunite sistem prema uputstvu proizvođača. Ako niste sigurni koji ventil treba otvoriti, bolje je pozvati stručnu osobu kako ne biste izazvali curenje ili oštetili instalacije.

Može li aluminijumska folija iza radijatora da pomogne?

Reflektujući panel postavljen iza radijatora može da smanji gubitak toplote kroz hladan spoljašnji zid i dio toplote vrati ka prostoriji. Najviše smisla ima u slabo izolovanim objektima, posebno kada se radijator nalazi na spoljašnjem zidu.

Obična kuhinjska folija može pružiti skroman efekat, ali ne treba očekivati da će sama podići temperaturu u stanu za nekoliko stepeni. Efikasnije i bezbjednije rješenje je namjenski reflektujući panel, pravilno postavljen tako da ne dodiruje vreli radijator i ne ometa cirkulaciju vazduha.

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Folija neće riješiti zapušenje, vazduh u instalacijama niti slab dotok tople vode. Ako radijator i poslije provjere ventila i odzračivanja ostane neravnomjerno zagrijan, vrijeme je za pregled majstora.

(Blic)