Sobne biljkenisu samo estetski detalj koji oplemenjuje enterijer; one unose optimizam i mir u dom, podižu raspoloženje i, što je tokom hladnih dana posebno važno, prirodno prečišćavaju vazduh.

One nam donose djelić prirode u sezoni kad smo veći dio dana u zatvorenom, pa zaslužuju da im posvetimo pažnju.

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Zimski period nosi i specifične izazove za kućno zelenilo. Suv vazduh zbog grijanja, manje prirodnog svjetla i niže temperature kraj prozora zahtijevaju biljke koje su otporne na ove uslove i skromne u pogledu njege.

Zamija

Sa svojim sjajnim, tamnozelenim listovima koji djeluju gotovo kao da su lakirani, ova biljka unosi dozu prefinjenosti u svaki kutak dnevne sobe. Njeni debeli podzemni rizomi skladište vodu, što znači da će bez problema preživjeti i ako zaboravite da je zalijete tokom nekoliko nedjelja. Tokom zime, kada je rast usporen, zamiji prija suvlji vazduh i minimalna pažnja, čineći je savršenim izborom za prostore sa manje direktnog svjetla.

Sanseverija (Svekrvin jezik)

Sanseverija je klasik koji se u velikom stilu vraća u savremene enterijere. Njene uspravne, čvrste linije unose dozu moderne grafičnosti i odlično se uklapaju u minimalističke ili monohromatski uređene prostore. Ona nastavlja da proizvodi kiseonik i apsorbuje ugljen-dioksid i tokom noći, za razliku od većine drugih biljaka. Uz to, prema istraživanjima NASA, izuzetno efikasno uklanja toksine poput benzena i formaldehida iz vazduha. Gotovo je neuništiva, traži minimalno vode zimi i trajaće vam godinama uz minimalan trud.

Svekrvin jezik – poznat po otpornosti i tome što ga je lako održavati, savršen je dodatak uz prethodno navedene biljke, iako sam ne bi mogao da postigne jak efekat rashlađivanja.

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Epipremnum aureum (Potos)

Ukoliko želite da unesete malo dinamike, potos ili “zlatni bršljan” je nepogrešiv izbor. Njegove srcolike, prošarane latice u nijansama zelene i zlatne boje prelijepo padaju i daju prostoru opušten, organski šarm. Potos je jedan od najmoćnijih prirodnih filtera za vazduh u zatvorenom prostoru, a izuzetno je otporan na smanjenu količinu svjetla i lako se prilagođava. Zimi mu prija povremeno orošavanje listova kako bi se neutralisao suvi vazduh od grijanja, dok zalivanje treba svesti na minimum, tek kada je zemlja potpuno suva na dodir.

Potos - Epipremnum aureum je odličan izbor za one koji žele zelenilo bez mnogo obaveza. Njegovi dugi izdanci mogu da padaju niz policu ili da vise iz saksije, pa je posebno dekorativan u manjim kupatilima. Voli vlagu i najbolje raste na mjestu sa indirektnom svjetlošću, ali može da podnese i slabije osvjetljenje.

Spatifilum

Za one koji vole suptilne cvjetne motive u enterijeru, spatifilum donosi savršenu ravnotežu između raskošnih tamnih listova i elegantnih bijelih cvjetova koji podsjećaju na jedra. Ova biljka je poznata kao šampion u filtriranju zagađujućih materija u vazduhu, a sjajna osobina joj je i to što nam sama „kaže“ kada je žedna - njeni listovi se blago opuste, a već nekoliko sati nakon zalivanja ponovo se ponosno uspravljaju. Tokom zime prija joj svijetlo mjesto bez promaje, daleko od direktnog udara toplote iz radijatora.

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Generalno pravilo je da sve sobne biljke, a naročito one osjetljivije vrste treba premjestiti bliže prozorima, s tim što treba paziti kako na hladna stakla tako i na radijatore. Smanjite učestalost zalivanja jer se zemlja u hladnim mjesecima znatno sporije suši, i povremeno prebrišite prašinu sa listova pamučnom krpom - to će im pomoći da lakše "dišu" i apsorbuju dragocjenu zimsku svjetlost.

(Mondo)