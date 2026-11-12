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Šta pokloniti domaćinima za krsnu slavu?

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АТВ редакција
12.11.2026 14:56

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Foto: Instagram/printscreen

Sezona krsnih slava donosi i čestu dilemu šta pokloniti domaćinima, a da dar bude lijep, prikladan i koristan.

Iako su cvijeće, vino, kafa i bombonjere tradicionalno najčešći izbor, sve veću popularnost imaju poklon-korpe koje mogu sadržavati različite slatkiše, piće i dekorativne sitnice.

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Cvijeće i praktični pokloni

Buket svježeg cvijeća ili saksijska biljka uvijek su lijep znak pažnje, dok šoljice za kafu, vaze, svijećnjaci i ukrasni tanjiri mogu biti korisni pokloni za dom.

Pri izboru je najbolje voditi računa o ukusu domaćina i birati jednostavne predmete koji se lako uklapaju u različite enterijere.

Koliko novca izdvojiti za poklon?

Ne postoji pravilo koliko bi slavski poklon trebalo da košta, jer njegovu vrijednost ne određuje cijena, već pažnja s kojom je odabran.

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Poklon treba prilagoditi sopstvenim mogućnostima, bez potrebe za pretjerivanjem ili nadmetanjem. Najvažnije je na slavu doći s poštovanjem, dobrim namjerama i radošću zbog susreta, jer je poklon samo simboličan znak zahvalnosti porodici koja vas je pozvala da s njom podijelite ovaj važan dan.

(GlasSrpske)

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Tagovi :

Krsna slava

običaji

tradicija

poklon

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