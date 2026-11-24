Kada posljednji gost napusti kuću, slavski kolač bude podijeljen, a trpeza rasklonjena, domaćini se nerijetko nađu pred istom nedoumicom - šta treba uraditi sa slavskom svijećom koja nije izgorjela do kraja? Za njeno paljenje, gašenje i čuvanje vezuju se brojni običaji koji se u srpskim porodicama prenose s koljena na koljeno.

Uz slavski kolač, žito i vino, svijeća predstavlja jedno od osnovnih obilježja krsne slave. Njena svjetlost simbolizuje Hrista i podsjeća vjernike na snagu molitve, čistotu duše, ljubav prema bližnjima i život u skladu sa hrišćanskim učenjem.

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Tradicionalno se za slavu kupuje svijeća od prirodnog pčelinjeg voska, visine između 50 i 60 centimetara, mada njena veličina nije presudna za obilježvanje praznika. Postavlja se u svijećnjak na svečanom mjestu, najčešće na slavskom stolu, u blizini ikone svetitelja kojeg porodica proslavlja.

Kako se pravilno pali slavska svijeća?

Na dan krsne slave domaćin se prekrsti, izgovori molitvu i zapali svijeću. U mnogim srpskim domovima sačuvan je običaj da ona gori tokom čitavog slavskog dana, odnosno dok se u kući okupljaju porodica, rodbina i prijatelji.

Međutim, ukoliko ukućani napuštaju dom ili nema nikoga ko bi nadgledao plamen, svijeću iz bezbjednosnih razloga treba ugasiti.

Zašto se slavska svijeća gasi vinom?

U srpskoj tradiciji ustaljena su dva načina gašenja slavske svijeće, a oba podrazumijevaju upotrebu vina.

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Prema prvom običaju, domaćin se najprije prekrsti, a zatim kašičicom zahvati malo vina i pažljivo ga sipa uz fitilj, sve dok se plamen ne ugasi.

U pojedinim krajevima Srbije sačuvan je i običaj da se svijeća ugasi komadićem kore slavskog kolača koji je prethodno natopljen vinom.

Ipak, način gašenja svijeće nije strogo crkveno pravilo, već običaj koji se može razlikovati od porodice do porodice.

Šta se radi sa slavskom svijećom nakon slave?

Slavsku svijeću koja nije izgorjela do kraja običaj je sačuvati, a ne baciti zajedno sa kućnim otpadom. Najčešće se odlaže pored slavske ikone ili na drugo čisto i dostojanstveno mjesto u domu, na kojem se čuvaju predmeti namijenjeni molitvi.

Međutim, to ne znači da svijeća mora da ostane netaknuta sve do naredne krsne slave.

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Ukućani je mogu ponovo zapaliti tokom godine, naročito prilikom zajedničke porodične molitve ili kada sveštenik dođe da osveti vodicu uoči Vaskrsa.

Ukoliko porodica ne želi da čuva preostali dio svijeće, može se posavjetovati sa parohijskim sveštenikom o tome da li da ga odnese u crkvu, prenosi Kurir.