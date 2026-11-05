Stvari koje ne treba prati u veš-mašini: Mogu biti trajno uništene

Program za osjetljivi veš može da stvori utisak da je gotovo svaki komad garderobe bezbjedno prati u mašini.

Ipak, pojedini odjevni predmeti već poslije jednog pranja mogu da izgube oblik, promijene boju ili se oštete toliko da više nisu za nošenje. Pritom, nije presudna samo temperatura vode osjetljivim materijalima mogu da naškode i pokreti bubnja tokom pranja i centrifuge.

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Savremene veš-mašine imaju posebne programe za vunu, svilu i osjetljive tkanine, pa lako možemo da pomislimo da su niska temperatura i smanjena centrifuga dovoljni da sačuvaju svaki komad garderobe. Ipak, neki odjevni predmeti nisu predviđeni za mašinsko pranje, bez obzira na izabrani program.

Oslanjanje na program za osjetljivi veš zato može skupo da nas košta. Voda, deterdžent i trenje tokom pranja mogu da oštete ne samo tkaninu već i postavu, ojačanja i lijepljene spojeve. Prije nego što odjeću stavite u bubanj, provjerite etiketu – ona je najpouzdaniji vodič za pravilno održavanje.

Kožne jakne i odjeća od antilopa mogu trajno da izgube oblik

Omiljena kožna jakna možda djeluje dovoljno izdržljivo da podnese mašinsko pranje, ali prirodna koža je osjetljiva na dugotrajno izlaganje vodi i deterdžentima. Poslije takvog pranja može da postane kruta, izgubi elastičnost, promijeni oblik ili počne da puca.

Posebno su osjetljivi antilop i nubuk, vrste kože prepoznatljive po baršunastoj površini. Njihova fina vlakna mogu da se slijepe, a na površini mogu da ostanu svjetlije i tamnije mrlje koje je teško ukloniti.

Za čišćenje koristite sredstva namijenjena konkretnoj vrsti kože i pratite uputstvo proizvođača, dok uklanjanje tvrdokornih mrlja prepustite stručnjacima za čišćenje kože. Za površinsku prljavštinu na antilopu i nubuku često je dovoljna odgovarajuća četka.

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Prirodno krzno zahtijeva posebno čišćenje

Bundu, prsluk ili drugi odjevni predmet od prirodnog krzna ne bi trebalo da osvježavate pranjem u veš-mašini. Osjetljiva nije samo dlaka već i kožna podloga na kojoj se krzno nalazi.

Natapanje vodom i nepravilno sušenje mogu da izazovu skupljanje, ukrućivanje i deformisanje te podloge. Odjeća tako može da izgubi oblik, dok krzno može da se ošteti i počne da opada.

Čišćenje prirodnog krzna najbolje je prepustiti stručnjacima koji imaju iskustva sa ovim materijalom. Način održavanja treba uskladiti sa uputstvom na etiketi i stanjem samog odjevnog predmeta.

Sakoi i kaputi mogu da izgube oblik

Sako poslije mašinskog pranja može da bude čist, ali da više ne stoji kao ranije: reveri postaju naborani, ramena gube oblik, a tkanina se na pojedinim mjestima talasa.

Razlog je u unutrašnjoj konstrukciji. Klasični sakoi i mnogi kaputi imaju ojačanja, postave i lijepljene slojeve koji im daju formu. Tokom pranja ti dijelovi mogu da se odvoje, skupe ili deformišu, stvarajući mjehuriće i nabore koje ni pažljivo peglanje ne može uvijek da ukloni.

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Sakoe i kapute sa čvrstom konstrukcijom zato treba čistiti isključivo prema uputstvu na etiketi. Za manje zaprljanu odjeću ponekad je dovoljno lokalno uklanjanje mrlje ili osvježavanje parom, ali samo ako proizvođač dozvoljava takav postupak.

Svila i kašmir zahtijevaju pažljivo održavanje

Svilena bluza ili džemper od kašmira poslije nepravilnog pranja mogu da izgube oblik i mekoću. Visoka temperatura, neodgovarajući deterdžent, trenje i jaka centrifuga mogu da izazovu skupljanje, istezanje ili promjenu teksture.

Ipak, nisu svi odjevni predmeti od svile i kašmira isključivo za profesionalno čišćenje. Neki mogu da se peru ručno, a pojedini i u mašini, na odgovarajućem programu – ako je to proizvođač izričito dozvolio.

Zato je etiketa presudna za izbor načina održavanja. Ako je pranje dozvoljeno, pratite preporuke za deterdžent, temperaturu, centrifugu i sušenje kako bi odjeća što duže zadržala prvobitni izgled.

Odjeća sa cirkonima, perjem i perlicama lako se ošteti

Svečane haljine, bluze sa perlicama i majice sa zalijepljenim cirkonima posebno su osjetljive na trenje tokom mašinskog pranja. Čak i u hladnoj vodi, pokreti bubnja mogu da odvoje ukrase, pokidaju konce kojima su pričvršćeni ili oštete tkaninu oko njih. Perje i složene aplikacije takođe mogu da izgube oblik.

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Oprez je potreban i pri održavanju šešira i kapa sa čvrstim obodom. Ako sadrže kartonska ili lijepljena ojačanja, natapanje može trajno da ih deformiše.

Za ovakve predmete često je dovoljno pažljivo očistiti samo zaprljano mjesto, pod uslovom da etiketa dozvoljava takav postupak. Ako je propisano profesionalno čišćenje, pridržavajte se te preporuke.

Prije svakog pranja provjerite etiketu

Prije nego što garderobu stavite u veš-mašinu, provjerite simbole za održavanje na etiketi. Precrtana kadica sa vodom znači da nije dozvoljeno ni ručno ni mašinsko pranje, dok ostale oznake upućuju na preporučenu temperaturu i dozvoljene postupke čišćenja, sušenja i peglanja.

Nije presudan samo sastav tkanine. Postava, lijepljena ojačanja, ukrasi i način izrade takođe određuju kako se odjeća održava.

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Zato se ne oslanjajte samo na program za osjetljivi veš. Ponekad je dovoljno jedno pogrešno pranje da omiljeni sako, kožna jakna ili svečana haljina trajno izgube oblik i prvobitni izgled.

(ŽenaBlic)