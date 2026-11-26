Farmerke drugi dan vise na sušilici, peškiri su i dalje hladni i vlažni, a iz hodnika se osjeća onaj ustajali miris. Sušenje veša u stanu u novembru zna da izludi, naročito kad napolju danima nema ni sunca ni vjetra.

Toplota tu ne odlučuje sve. Mnogo zavisi od redoslijeda, od trenutka kad se mašina ugasi pa sve dok odjeća ne stigne u ormar.

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Program je gotov, a veš ostaje u bubnju satima

Prvi korak je najlakše preskočiti. Kad mokar veš ostane u zatvorenom bubnju preko noći, može da poprimi ustajao miris koji se poslije teško uklanja.

Izvadite veš čim se program završi, umjesto da satima ostane u mašini. Ako perete uveče, podesite odloženi start tako da se pranje završi kada ste već budni.

Još jedna centrifuga izvlači vodu koju ne vidite

Svaka kap koju mašina izbaci jeste kap manje koju odjeća mora da ispusti tokom sušenja. Ako materijal dozvoljava, uključite dodatnu centrifugu, naročito za peškire i farmerke.

Kod vune, svile i osjetljivih sintetičkih materijala pridržavajte se uputstva na etiketi. Prejaka centrifuga može da ošteti tkaninu ili promijeni njen oblik.

Protresite svaki komad prije nego što ga okačite

Dobro protresite svaki komad prije kačenja i rukama ispravite nabore. Poravnajte rukave, izvrnite džepove i ispravite kragnu, jer se zgužvana i preklopljena mjesta sporije suše.

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Ne kačite majicu presavijenu nadvoje preko jedne žice. Tako sušite dva sloja tkanine odjednom, pa sredina može ostati vlažna i sljedećeg dana.

Razmak na sušilici važniji je od toplog radijatora

Najveća greška nije hladan stan, nego pretrpana sušilica. Između komada ostavite dovoljno prostora da vazduh može slobodno da prolazi. Ako se odjeća dodiruje i preklapa, sušiće se sporije.

Peškire i farmerke rasporedite tako da ne dodiruju tanje stvari. Bolje je da napunite dvije trećine sušilice nego da sve nagurate odjednom.

Sušenje veša u stanu počinje izborom prostorije

Dok se veš suši, vlaga iz odjeće prelazi u vazduh. U maloj, zatvorenoj prostoriji to može da dovede do kondenzacije na prozorima i pojave tamnih fleka u uglovima zidova.

Birajte veću prostoriju ili kupatilo sa uključenim ventilacionim izvlakačem. Dva-tri puta dnevno otvorite prozor širom na nekoliko minuta, umjesto da ga stalno držite na kip. Tako ćete kratko i efikasno zamijeniti vlažan vazduh svježim.

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Ventilator ili odvlaživač: koji zaista izvlači vlagu

Ventilator samo pokreće vazduh. Kada duva u sušilicu, pomaže da vlaga brže isparava sa tkanine, ali je ne uklanja iz prostorije.

Odvlaživač, s druge strane, izvlači vlagu iz vazduha i skuplja je u posudi. Ako ga već imate, uključite ga u prostoriji u kojoj se suši veš i pratite uputstvo za korištenje. Nije neophodna kupovina, ali može biti od velike pomoći u vlažnim stanovima.

Odakle dolazi miris vlage na čistoj odjeći

Uzroci su obično sasvim svakodnevni: veš koji je predugo stajao u mašini, prljava guma na vratima, previše deterdženta, pretrpana sušilica i odjeća skinuta prije nego što se potpuno osušila.

Redovno čistite fioku za deterdžent, gumu na vratima i bubanj, prema uputstvu proizvođača. Tako ćete smanjiti mogućnost da se neprijatni mirisi zadržavaju u mašini i prelaze na opranu odjeću.

Nemojte sipati više omekšivača misleći da će tako veš duže mirisati. Višak može da ostavi naslage na vlaknima, a peškiri zbog toga slabije upijaju vodu.

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Brzina sušenja zimi zavisi od toga koliko je vode ostalo u odjeći i koliko slobodno vazduh struji između komada, a ne samo od toplote. Kada to dvoje sredite, i hladan novembarski dan može biti sasvim dobar za sušenje veša.

(Krstarica)