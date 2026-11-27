Pjevačica Ana Bekuta oglasila se emotivnom porukom na Fejsbuku povodom pet godina od smrti svog partnera Milutina Mrkonjića Mrke.

U poruci je napisala kako joj nedostaje i poslije pet godina te da ga će zauvijek voljeti.

"Najdraži moj, vjerujem da bi mi nedostajao čak i da nas je sudbina smjestila u različite vijekove i sasvim druge dijelove planete. Da bih čeznula za tobom čak i da te nikada nisam upoznala", napisala je Bekuta i dodala:

"Godine prolaze, a moja ljubav prema tebi ne postaje manja. Naprotiv. Sve sam sigurnija da je ljubav najmoćnija energija koja postoji u svemiru".

Navodi da će nad‌živjeti sve fizičke sile, ugašene zvijezde i posljednje tragove materije.

"Da će, kada više ne bude ni vremena ni prostora, ni sveta kakav poznajemo, moja odsutnost nastaviti da voli tvoju. Jer veća od života i smrti jedino je ljubav", navodi Bekuta i za kraj poručuje:

"Volim te. Zauvijek."