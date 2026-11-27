Ona često pokazuje da joj ne manjka zabave čak i kada je okupirana nekim realnim stvarima i kućnim obavezama, pa često tako nasmije pratioce, ovaj put za šporetom.

Ana je odlučila sada da zasuče rukave i izigrava domaćicu pa je tako u crnoj čipkastoj kombinaciji, sa upečatljivim sunčanim naočarima, detaljima na kosi i lancem oko struka, ona strastveno meša sadržaj u šerpi dok u pozadini radi ringla.

Pjevačica je raspoložena u jednom trenutku poručila je da je ona "Džejms Oliver", aludirajući na čuvenog svjetskog majstora kuhinje Džejmija Olivera.

Pripremala je pire, ali iako je riječ o vrlo brzom i jednostavnom jelu, pjevačica je imala malu nezgodu pa se malo isprskala što je izazvalo smijeh i šaljive komentare kod pratilaca.

Korisnici mreža odmah su počeli da dijele kadrove iz njene kuhinje, uz poruke da je Ana jedinstvena i da čak i kad kuva pire, pravi pravi šou.

Ana Nikolić Instagram/ananikolicofficial

Bez obzira na to da li je pire ispao kao iz restorana ili je samo poslužio kao povod za dobru zabavu, Ana Nikolić još jednom je pokazala da zna kako da privuče pažnju i oraspoloži publiku.

Podsjetimo, Rale je svoju oazu mira pronašao van gradske buke, a kuća se nalazi u mirnoj ulici. Kompozitor se pobrinuo da maksimalno sačuva privatnost - do njega nema drugih kuća, iz dvorišta ima prostran pogled na prirodu, a ispred kapije se nalaze kamere preko kojih prati ko tuda prolazi.

Kuća je iz jednog nivoa, a Rale najviše vremena provodi u letnjikovcu koji je u boho stilu. Sve je rađeno od drveta, a tu se nalaze i palme koje daju dodatnu čar, prenosi telegraf.