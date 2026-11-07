Ava Karabatić progovorila o navodima da je sama iscenirala lažnu vijest o njenoj smrti

Jutros je javnost širom regiona uznemirila vijest da je Ava Karabatić navodno stradala u Zagrebu. Njeni prijatelji objavili su potresne poruke na njenim profilima na društvenim mrežama, opraštajući se od nje u suzama.

Međutim, ubrzo je uslijedio neočekivan obrt – Ava se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da je vijest o njenoj smrti lažna, te da ju je izmislila osoba koja je prethodnog dana napala i njenog prijatelja.

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Cijeli region ostao je jutros u šoku nakon što su prijatelji Ave Karabatić na njenim profilima na društvenim mrežama objavili da je stradala u Zagrebu.

Sada se ponovo obratila javnosti i otkrila kako se oseća, ali i kroz kakav je stres prošla.

„Hvala svima na podršci i što mi dajete snagu dok sam na dnu. Ne mogu svima da odgovorim zbog tolike količine poruka.

Pravu dramu sam doživjela. Moji prijatelji, posebno Simona Mijoković, Mario Tomas, Cvita i drugi, od juče plaču jer su bili u šoku kada su vidjeli glasovnu poruku o ‘mojoj smrti’. Iznenadilo me je i koliko je ljudi plakalo zbog mene, a da me pritom i ne poznaju, osim sa televizije.

To mi samo potvrđuje da sam dobar čovjek i da ste to prepoznali kod mene.

Po preporuci mojih najbližih prijatelja, krećem na psihoterapiju kako bih se potpuno psihički oporavila od stresova koje sam doživjela tokom posljednjih mjeseci života.

Volim vas, vaša Ava.“

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Nakon toga osvrnula se i na komentare pojedinih ljudi koji su posumnjali da je čitava situacija bila unaprijed iscenirana zbog pažnje javnosti.

„Pročitala sam nekoliko komentara da sam ja sama iscenirala sve ovo zbog pažnje ili nečeg sličnog. Ljudi dragi, da sam željela pažnju, iskoristila bih to u svoju korist, objavila knjigu, pjesmu ili nešto slično kako bih od toga imala neku korist.“

(Kurir)