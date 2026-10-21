Balkanska Pamela osvaja region: „Prvo napravim karijeru u inostranstvu, pa onda u svojoj zemlji“

Pop pjevačica Marina Tošić, koju zbog izgleda porede s holivudskom zvijezdom Pamelom Anderson, godinama je živjela i školovala se u Bugarskoj, a sada iz Srbije najavljuje nove pjesme.

Marina Tošić karijeru je gradila u Bugarskoj i širom regiona, a sada je odlučila da se predstavi i publici u Srbiji.

Najavljuje tri obrade poznatih pjesama, ali i nove numere kojima želi da pokaže svoj muzički senzibilitet, karakter i energiju.

Tošićeva je odrastala i školovala se u Bugarskoj, gdje je godinama radila i nastupala, a muzički put vodio ju je i kroz druge zemlje regiona. Iako se oprobala i u glumi, na kraju se opredijelila za muziku, a sada želi da karijeru nastavi i u svojoj rodnoj zemlji.

– Ja sam od onih koji su prvo radili i počeli da grade karijeru od nule u inostranstvu, pa tek onda u svojoj rodnoj zemlji – rekla je Marina.

Kako bi publici u Srbiji, ali i zemljama u okruženju, predstavila svoj rad, okupila je tim saradnika iz Srbije i regiona.

Prvi korak biće tri obrade pjesama, čiji bi izbor, kako najavljuje, mogao mnoge da iznenadi. Istovremeno, radi i na novim numerama.

– Ništa ne prepuštam slučaju, pa sam angažovala najbolji tim saradnika, kako u Srbiji tako i u regionu. Odlučila sam da me publika u mojoj zemlji prvo upozna kroz tri obrade koje će uskoro ugledati svjetlost dana, a mislim da će mnogi biti iznenađeni izborom pjesama. Takođe, uveliko snimam i nove pjesme koje će u potpunosti opisati mene kao ličnost, moj senzibilitet i karakter, ali i ono najvažnije – energiju – poručila je pjevačica.

Marina na nastupima često izvodi i pjesme na grčkom jeziku, a na svom Jutjub kanalu objavila je i kompilaciju obrada grčkih numera koje posebno voli.

Pažnju je privukla i pjesmom „Marina“, koju je 2025. godine objavila za inostrano tržište. Na ovoj numeri sarađivala je s Gazda Pajom, a pjesma je predstavljena u modernom muzičkom aranžmanu.

(Avaz)