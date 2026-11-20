Pjevačica Biljana Jevtić podijelila je sa pratiocima na društvenim mrežama d‌jelić atmosfere iz svoje kuhinje, gd‌je se tokom jeseni priprema zimnica. I to, ni manje ni više, nego na "Smederevcu" u njenom rodnom Grejaču. Posebnu pažnju privukao je njen način pečenja paprika na Smederevcu, ali i trik koji se u njenoj porodici prenosi generacijama.

Pjevačica Biljana Jevtić podijelila je sa pratiocima na društvenim mrežama d‌jelić atmosfere iz svoje kuhinje, gd‌je se tokom jeseni priprema zimnica. I to, ni manje ni više, nego na „Smederevcu“ u njenom rodnom Grejaču. Posebnu pažnju privukao je njen način pečenja paprika na Smederevcu, ali i trik koji se u njenoj porodici prenosi generacijama.

Biljana je snimila kako na šporetu peče crvene paprike, a pokazala je i da ih tokom pečenja okreće isključivo prstima, bez upotrebe hvataljki i drugog kuhinjskog pribora.

Kako je objasnila, takva vještina zahtijeva iskustvo, ali i malo hrabrosti.

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"I moja mama i moja baba su okretale rukama paprike, moraš biti majstor. Vidiš koliko su lepe, bilo mi je žao da ne iskoristim. Već sam napravila zimnicu, ali od viška glava ne boli…"

Pjevačica je otkrila da je upravo od majke i bake naučila ovaj način pripreme, a smatra da je najvažnije znati kako pravilno uhvatiti vrelu papriku i okrenuti je, a da se ne ošteti.

Na pitanje šta se dešava ukoliko se ipak opeče tokom ovog posla, Biljana je kroz osmijeh odgovorila:

"A i da se ispečeš, šta ima veze", rekla je pjevačica, nastavljajući da okreće paprika.