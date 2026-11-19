Ima nešto posebno u trenutku kada prvi put čujete novu pjesmu glasa uz koji ste odrasli. Dovoljno je nekoliko taktova da se vrate sjećanja na ljude, mjesta i godine koje ste uz taj glas upamtili.

Upravo takav trenutak Dragana Mirković priredila je svojoj publici kada je, nakon gotovo dvije godine, objavila novu pjesmu "Drina".

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Folk zvijezda odlučila je da novu pjesmu pokloni publici pred praznike, ali i uoči sutrašnjeg koncerta u Areni 8888 u Sofiji, gdje će sa onima koji je godinama vole podijeliti radost zbog njenog izlaska.

Pjesma koja nosi snažnu poruku o ljubavi i zajedništvu

U novoj pjesmi Dragana se Drini obraća kao sestri, povjeravajući joj svoje nade i pitanja. Dok se u stihovima nižu rijeke našeg regiona, intimna ispovijest prerasta u priču o ljubavi i zajedništvu, o svemu što ljudi na različitim obalama prepoznaju jedni u drugima.

"Reci, Drino, vode ti zelene, da li nekad pomisli na mene? Ili mu je okrenula glavu, reci, sestro, da li sam u pravu? Reci, Drino, Tare ti i Lima, da l’ istine u ljubavi ima? Reci pravo, reko, sestro mila, makar gorka ta istina bila", glasi refren nove pjesme.

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Kada Dragana otpjeva "reci, sestro", u te dvije riječi stane sva bliskost koju umije da prenese svojim glasom. Njene pjesme ljudi vezuju za prve ljubavi, rastanke i susrete koje i danas pamte do najsitnijih detalja.

"Drina" je već na prvo slušanje naišla na sjajne reakcije, a sudeći po tome koliko je brzo pronašla put do publike, Dragana u svojoj bogatoj karijeri ima još jedan hit.

Spot sniman u Višegradu

Spot za novu pjesmu sniman je tokom ljeta u Višegradu, u režiji Dejana Milićevića. U kadrovima rijeke i prelijepih predjela oko nje ima dovoljno prostora da stihovi odjeknu, a emocije pretočene u pjesmu dočaraju i slikom.

Nakon susreta sa publikom u Sofiji, Draganu ove praznične sezone očekuje još jedan poseban trenutak. Prvi put u karijeri nastupiće za doček Nove godine u Beogradu, gdje će sa publikom, uz pjesme koje ih povezuju decenijama, dočekati ponoć, prenosi Telegraf.

Prije toga očekuje je i niz koncerata koje ima zakazane tokom decembra.

Novu pjesmu Dragane Mirković "Drina" poslušajte i pogledajte spot u videu ispod.