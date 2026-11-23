Mirko Gavrić, koji godinama gradi muzičku karijeru, publici je ostao upamćen i po učešću u popularnom rijaliti programu „Zadruga“.

Ipak, domaća javnost pamti i dramatičnu scenu sa njegovog gostovanja na televiziji „Pink“, kada se pjevač iznenada srušio usred studija i pao u nesvijest pred kamerama.

Nakon završetka rijalitija, Gavriću je pozlilo tokom emisije „Narod pita“, koja se emitovala uživo. Pjevač se iznenada onesvijestio, zbog čega je program prekinut kako bi mu bila ukazana pomoć. Ubrzo je došao sebi, ali je ovaj događaj zabrinuo gledaoce.

Bura zbog razvoda od koleginice

Podsjetimo, Mirko je imao veoma buran razvod od koleginice Dragane Rakčević, koju je optužio za prevaru.

- Prošla godina za mene je bila potpuni pakao. Draganu više ne želim da vidim i nas dvoje nismo u kontaktu. Dragana je bila osoba kojoj sam slijepo vjerovao. Dao bih joj bubreg, srce, sve što joj je trebalo, a ona me je izdala na najokrutniji način. Zabila mi je nož u leđa. Varala me je - rekao je Mirko svojevremeno za „Alo“.

Povukao se sa estrade: „Ne glumite moral“

Mirko je nedavno istakao da ga nervira licemjerstvo među njegovim kolegama sa estrade.

- Što volim ove estradne dušebrižnike. Peglaju se sa pola estrade, ali javno se uvijek izjašnjavaju po principu Svetog Trojstva. Kao: „Meni je prevara fuj, to je nemoralno“. Izgovore to, a istu noć povuku crtu u tuđem krevetu. Ne glumite moral - napisao je tada na Instagramu.

(Kurir)