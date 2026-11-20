Autor:ATV redakcija
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Pjevačica Emina Jahović progovorila je o svom režimu ishrane, povremenom postu i rigoroznim navikama, ali i otkrila koji joj je jedini porok i čime se časti kada riješi da prekrši dijetu.
Emina se na samom početku osvrnula na česte natpise na portalima o tome šta jede i koliko to košta, gdje se navodi da su joj obroci crni hljeb i ajvar. Na pitanje kako uspijeva da bude tako zgodna uz takvu hranu, Emina je objasnila da je tajna u umjerenosti i načinu pripreme.
"Meni posebno spremaju u Pazaru, dole kod mame, ajvar sa maslinovim uljem. To je potpuno niskokalorično. Ne pojedem ja sad teglu ajvara, nego pojedem dvije kašike i to mi je sasvim dovoljno", rekla je pjevačica i naglasila da zaista izbjegava gluten, kao i da se trudi da ga što manje daje i svojoj djeci.
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Pored glutena, Emina je sa jelovnika precrtala još jednu grupu namirnica:
"Mliječne proizvode izbjegavam, to takođe. Dosta jedem proteina preko mesa i dosta vježbam".
Kada je riječ o dnevnoj rutini, pjevačica je iznenadila priznanjem da nema uobičajena tri obroka.
"Nemam tri obroka, imam dva ili jedan. Doručak ponekad ne. Uzmem užinu i recimo neku laganu večeru oko 18 ili 19 časova", otkrila je Emina.
(GrandTV)
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