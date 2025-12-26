Logo
Harmonikaš Hanke Paldum stadao na istom mjestu gdje i njegov otac

Izvor:

Kurir

26.12.2025

11:36

Komentari:

0
Посљедњи наступ Ханке Палдум и Семира Хоџића
Foto: Printscreen/Instagram/HankaPaldum

Prije dva dana, kod Višegrada, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradao istaknuti harmonikaš i muzičar Samir Hodžić koga su smatrali prvom harmonikom Višegrada.

Samir je bio umjetnik izuzetnog dara, prepoznatljiv po vrhunskoj tehnici i dubokoj emociji koju je unosio u svaku interpretaciju. Njegova harmonika godinama je bila glas sevdaha – nosila je i radost i tugu ovog podneblja, a svaki njegov nastup ostavljao je snažan utisak na publiku. Među kolegama je važio za povučenog i skromnog čovjeka, ali i velikog profesionalca.

Doktor

Zdravlje

Raste broj oboljelih, Batut izdao hitno upozorenje

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimala je dugogodišnja saradnja sa Hankom Paldum, kraljicom sevdaha. Zajedno su nastupali na brojnim koncertima i turnejama, a Samirova harmonika davala je pesmama posebnu emotivnu težinu po kojoj su bili prepoznatljivi.

Jeziva simbolika

Ovu tragediju prati i potresna životna simbolika. Naime, Samir Hodžić je izgubio život na istom mjestu gdje je ranije stradao i njegov otac.

Od najranijih dana, otac mu je bio najveći oslonac i pokretačka snaga u muzičkom razvoju.

Upravo on ga je podsticao, ali i insistirao na satima vježbanja, disciplini i učenju, vjerujući u njegov talenat i budućnost koju će graditi uz harmoniku.

Одузета пиротехника

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

Odlaskom Samira Hodžića, muzička scena izgubila je istinskog umjetnika, a Višegrad jednog od svojih najprepoznatljivijih muzičara.

Inače, Samir će biti sahranjen sutra u Sarajevu.

