Bojan Boki Simić, nekadašnji učesnik rijalitija „Zadruga 6“ i bivši suprug pjevačice Ivane Šašić, izgubio je život u 45. godini, i to na datum koji je za njega i njegovu nekadašnju suprugu imao posebno značenje.

Naime, Bojan je stradao na dan kada su prije tačno devet godina izgovorili sudbonosno „da“ i pred Bogom se zavjetovali na vječnu ljubav. Vijest o njegovoj smrti potresla je Ivanu, koja nije krila koliko ju je pogodila informacija da je njen nekadašnji životni saputnik tragično nastradao.

Teška sudbina

Prema dostupnim informacijama, Bojan je izgubio život dok je upravljao taksi vozilom, kada je iz još neutvrđenih razloga udario u ogradu Novog groblja. Tragedija je dodatno dobila na težini zbog činjenice da se dogodila upravo na godišnjicu njegovog crkvenog vjenčanja sa Ivanom, sa kojom je nekada dijelio ljubav, planove i zajedničke trenutke.

"Meni je to najteže što je Bojan izgubio život baš na dan našeg vjenčanja. Mi smo se vjenčali pred Bogom, u crkvi. Rekli smo jedno drugom svašta tokom života, ali mi je jako žao. Mlad čovjek je otišao, nečiji sin, otac, brat. Ovo je velika tuga i za mene, nevjerica kakav god on bio. Mi smo proveli i lijepe trenutke, na svadbi su nam bili prijatelji. Da devet godina poslije toga doživi najveću životnu tragediju baš na taj dan kada smo krunisali ljubav... Žao mi je, ne znam šta da vam kažem", rekla je Ivana za Kurir.

Sve poznati

Njihovo vjenčanje prije devet godina bilo je veliki događaj za porodicu, prijatelje, ali i brojne Ivanine kolege sa estrade. Nakon što su se zavjetovali na vječnu ljubav u crkvi, uslijedilo je veliko svadbeno veselje u jednom restoranu u Beogradu, gdje su mladenci sa najbližima proslavili početak zajedničkog života.

Ivana je tada okupila brojne prijatelje i koleginice, a među gostima su se našle i poznate pjevačice Mira Škorić i Buba Miranović. Svadbenom veselju prisustvovale su i Radmila Misić i Nela Bijanić, sa kojima je Ivana dijelila iskustvo učešća u rijalitiju „Farma 6“.

Njihovo prisustvo bilo je još jedan dokaz da poznanstva i prijateljstva koja nastanu pred kamerama ne moraju da se završe izlaskom iz rijalitija. Naprotiv, pojedina od njih nastavila su da traju i u privatnom životu, pa su koleginice željele da budu uz Ivanu na jednom od najvažnijih dana u njenom životu.

Šta ti je život

Posebno emotivan trenutak za pjevačicu bilo je prisustvo njenih sinova Stefana i Nikole, koji su takođe bili dio ovog velikog porodičnog slavlja. Ivana ih je dobila u vanbračnoj zajednici sa austrijskim biznismenom srpskog porijekla, koji je od nje stariji oko dvije decenije. Njeni nasljednici tada su imali priliku da prisustvuju majčinom vjenčanju i budu uz nju dok je započinjala novo životno poglavlje.

Tragedija

Iako su se Ivana i Bojan u međuvremenu razišli i nastavili svako svojim putem, datum njihovog vjenčanja ostao je upisan u njihovoj zajedničkoj prošlosti. Sudbina je htjela da upravo na godišnjicu tog događaja Bojan izgubi život, ostavljajući iza sebe porodicu, prijatelje i sve one koji su ga poznavali.

Iza njega su ostali ljudi kojima je značio, a za Ivanu će godišnjica njihovog vjenčanja od sada nositi i bolno sjećanje na dan kada je saznala da je njen nekadašnji suprug tragično nastradao.