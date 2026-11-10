Udruženje „Eko straža“ iz Srbije podnijelo je krivičnu prijavu protiv pjevačice Jelene Karleuše i bivše generalne direktorice Radio-televizije Srbije (RTS) Manje Grčić, nakon što je u javnosti objavljena njihova prepiska u vezi sa zapošljavanjem Vukašina Katića na javnom servisu.

Prijava je podnesena Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a iz udruženja su putem Instagrama saopštili da sumnjaju na krivična djela davanja i primanja mita, trgovine uticajem i zloupotrebe službenog položaja.

Povod za reagovanje „Eko straže“ bila je prepiska koju je Karleuša u ponedjeljak, 9. novembra, objavila na društvenoj mreži Iks (X).

U porukama koje je razmjenjivala sa tadašnjom direktoricom RTS-a, Karleuša je tražila da se Vukašinu Katiću, koji se prijavio na konkurs javnog servisa, pruži prilika za zaposlenje.

Posebnu pažnju privukao je dio poruke od 31. avgusta, u kojem pjevačica, tražeći pomoć za Katića, pominje i uzvraćanje usluge.

„Imam jednu molbu za tebe, naravno uz veliko uzvraćanje usluge i revanš. A to je moj Vukašin. Vukašin Katić. On je moje dijete. Znači mi ako mu možeš dati šansu, sigurna sam da će ti pružiti 300 posto“, napisala je Karleuša.

Objava Karleuše

U nastavku prepiske navela je da su drugi kandidati na konkurs dolazili uz nečiju preporuku, dok se Katić, kako je tvrdila, prijavio samostalno.

Ponovila je da bi joj mnogo značilo ukoliko bi mu Grčićeva pomogla, uz poruku da bi joj za to ostala dužna veliki revanš.

Prepiska je dospjela u javnost nakon sukoba Karleuše i Katića na društvenim mrežama.

Naime, Katić je prethodno na Iksu objavio poruku u kojoj je naveo da o pjevačici ne želi da govori negativno, što je izazvalo njenu reakciju.

Komentar Vukašina Katića

Karleuša je potom izrazila nezadovoljstvo njegovim istupom, tvrdeći da mu je godinama pomagala. Navela je da se ranije zauzimala za njega kako ne bi dobio otkaz na televiziji Pink, a zatim pokušala da mu pomogne da se zaposli na RTS-u.

Katić je nedavno objavio da postaje dio ekipe Radio-televizije Srbije, ali je nakon objavljivanja spornih poruka odbacio sumnje u način na koji je dobio posao.

Scena Objavljen snimak iz privatnosti Jelene Karleuše

Tvrdi da je zaposlenje dobio regularnim putem, nakon što se prijavio na konkurs za nova televizijska lica.

Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, objavio je elektronsku prepisku koja se odnosi na prijavu na konkurs i poziv na audiciju.

S druge strane, iz udruženja „Eko straža“ smatraju da sadržaj objavljenih poruka zahtijeva reakciju nadležnih institucija.

Podsjećaju da se RTS, kao javni servis, finansira novcem građana Srbije, između ostalog putem pretplate i budžetskih sredstava, te da zapošljavanje mora biti zasnovano na stručnosti, sposobnostima kandidata i ispunjavanju konkursnih uslova.

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Ističu da privatna poznanstva i dogovori o uzvratnim uslugama ne smiju biti osnov za dobijanje posla u ovoj medijskoj kući.

Od tužilaštva su zatražili da ispita sadržaj objavljene komunikacije, pribavi kompletnu prepisku između Karleuše i Grčićeve, kao i dokumentaciju o konkursu na kojem je učestvovao Vukašin Katić.

Iz „Eko straže“ najavili su da će nastaviti da prate ovaj slučaj i o narednim koracima obavještavati javnost.