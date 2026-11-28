Simićeva bivša supruga, pjevačica Ivana Šašić, oglasila se i tom prilikom otkrila da se tragedija dogodila na dan njihovog vjenčanja.

„Tačno je, mi smo se vjenčali 27.11.2017. Tada smo pravili svadbu. Strašno. Nikoga ne mrzim, ovo je strašno“, poručila je Ivana Šašić.

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„Čula sam se sa njegovom majkom! On nije valjao za sebe samo. Jako mi je žao. Sa njegovom porodicom sam bila dobra i ostala. Ja idem večeras, moram da nastupam. Čula sam da se radi obdukcija. Vidiću šta i kako kad odem da izjavim saučešće“, rekla je Ivana i dodala:

„Zadnji put sam ga vidjela kada sam išla da pjevam Zadrugu. Iskreno mi je ljudski žao. Ja ne znam tu njegovu ženu. Nemam upliva u njegov život. On jeste vozio taksi, to sam i rekla u Zadruzi. Majka je izgubljena! Neće da povjeruje, viče da to nije istina. On je živio sa majkom u bratovljevom stanu. I brat je u šoku. Kako god i šta god smo imali, meni je žao. U kući mi je živio sa mojom djecom. Saznala sam za tužne vijesti od njegove školske drugarice“.