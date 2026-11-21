Pjevačica Aleksandra Mladenović oglasila se po dolasku u hotel, nakon što je avion kompanije "Er Srbija", koji je u petak letio iz Beograda za Mostar, a u kom je bila i ona, tokom leta pogodila munja.

Njena poruka svjedoči o stresu i panici koji je doživjela zajedno sa ostalim putnicima.

Na svu sreću, svi su bezbjedno stigli na mostarski aerodrom.

"Hvala Gospodu da smo sletjeli živi i zdravi... Još uvijek sam prestravljena!", poručila je kratko Aleksandra koja je iz Mostara produžila u Čitluk gdje je ovog petka imala zakazan nastup.

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Podsjetimo, nakon slijetanja na Međunarodni aerodrom u Mostaru, avion je upućen na detaljan tehnički pregled, zbog čega je otkazan povratni let za Beograd, potvrđeno je za portal "Hercegovina info" iz te avio-kompanije.

Riječ je o letu JU634 iz Beograda za Mostar. Povratni let JU635, čije je poletanje iz Mostara bilo predviđeno u 15:15, otkazan je.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, prvobitno se sumnjalo da je udar munje prouzrokovao oštećenje repnog dijela aviona. Ipak, iz "Er Srbije" nisu potvrdili oštećenje. Oni su naveli da je avion iz bezbjednosnih razloga upućen na tehnički pregled.

Direktor Aerodroma u Mostaru, Marko Đuzel, istakao je da je posada po sletanju aviona prijavila udar munje, te da će avion biti pregledan prije povratka u Beograd.

"Kada završe provjeru aviona, vraćaju se. Oni su to prijavili kada su sletjeli. Avioni imaju neku vrstu zaštite od udara munje, ali iz predostrožnosti biće obavljene sve provjere. Dok se sve provjeri, biće kasno, pa će u subotu ujutru krenuti", rekao je Đuzel.

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Iz "Er Srbije" su istakli da je usljed nepovoljnih vremenskih uslova, avion tokom leta pogodila munja.

"Reč je o pojavi koja nije neuobičajena u komercijalnom vazdušnom saobraćaju i za koju su savremeni putnički avioni projektovani i sertifikovani", naveli su iz kompanije.

Dodaju da je za obavljanje pregleda bilo potrebno dodatno vreme, zbog čega je došlo do poremećaja u saobraćaju na ovoj liniji.

"Er Srbija zahvaljuje putnicima na razumevanju i izvinjava se zbog eventualnih neprijatnosti prouzrokovanih okolnostima na koje nije mogla da utiče. Bezbednost putnika i članova posade ostaje apsolutni prioritet Er Srbije", poručili su iz ove kompanije, prenosi Telegraf.