Jovana Jeremić se u tajnosti danas, 19. novembra, vjenčala u crkvi Bogorodice na Kalemegdanu sa svojim partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom, nakon čega su sa gostima prešli u restoran.

Voditeljka je od gostiju zahtijevala potpunu diskreciju, jer je sve planirano u strogoj tajnosti.

Ona je ponijela usku vjenčanicu sirena kroja, koja je pratila liniju njenog tijela, s golim leđima, velom i krunom na glavi.

Za slavlje su odabrali jedan restoran u blizini crkve, a nakon što je počelo slavlje, Jovana se dohvatila mikrofona.

Pred okupljenim zvanicama uslijedili su strastveni poljupci, dok su svatovi njihov izlazak pozdravili gromoglasnim aplauzom i čestitkama.

Jovana je bacila sve goste u trans kada je zapevala "Ima li nade za nas", a nakon nje usledio je pravi trubo-folk i pjesma "Čokolada".

Ceremonija vjenčanja održana je u strogoj tajnosti, a prisustvovali su samo kumovi, porodica i najbliži prijatelji.

Jovana Jeremić za kuma je odabrala svog najbližeg saradnika Aleksandra.

Kum se odmah nakon tajne ceremonije oglasio na društvenim mrežama, objavio zajedničku fotografiju sa mladencima i uputio im dirljivu poruku:

"Jedan od najljepših trenutaka u životu – ljubav, zavjeti i blagoslov pred Bogom. Neka vam svaki zajednički korak bude ispunjen srećom, poštovanjem i ljubavlju. Živjeli mladenci!"

(Telegraf)