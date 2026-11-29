Žestoki okršaj dogodio se sinoć u Pinkovim zvezdama, kada je Jelena Karleuša skočila na Zoricu Brunclik i Dragana Stojkovića Bosanca, jer nisu dali glas njenom kandidatu.

Nakon što je kandidatkinja Marija Stamenković kojoj je Jelena Karleuša mentorka, dobila samo dva "da" od Desingerice i Viki Miljković, Jelena se posvađala sa drugo dvoje članova žirija.

Prvo se zamjerila Bosancu, a onda i Zorici Brunclik.

- Stav, stajling, ponašanje, emocija, imala si sve, a ti si početnik, ja sam šokirana, oštećena si, bila si fantastična, bez greške. Šokirana sam i Zoricom, što nisi dala glas. Ne možeš da porediš onu tvoju kandidatkinju iz Bečke kafane i ovu moju djevojku - rekla je Jelena.

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- Ti uporedi svoju kandidatkinju broj tri i ovu kandidatkinju - rekla je Zorica.

- Ja ne upoređujem kandidate, svako pjeva svojim glasom i na svoj način. Upoređujem je sa tvojom koja je imala isto dva glasa, zašto moja ima dva, ovo je nefer - rekla je Jelena.

- Kad ja pričam, ti ćutiš, kad ti pričaš ja ćutim - rekla je Zorica.

- Neću da ćutim kad ti pričaš nefer - rekla je Jelena.

- Ne beči se na mene sa tom maskom jer me plašiš. Ona nije ni prići onoj devojci u bordo haljini, ja glasam po svojoj savjesti - rekla je Zorica, prenosi telegraf.