Karleuša otvorila dušu o Dušku poslije pomirenja

Odnos Jelene Karleuše i Duška Tošića ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što se bivši fudbaler pojavio na njenom nastupu u Beogradu.

Njegov dolazak odmah je pokrenuo brojna nagađanja o njihovom odnosu, posebno zbog turbulentnog perioda kroz koji su bivši supružnici prošli. Ipak, čini se da su u posljednje vrijeme uspjeli uspostaviti bolju komunikaciju, prije svega zbog svojih kćerki Atine i Nike.

Karleuša je sada otvoreno progovorila o emocijama koje je godinama imala prema bivšem suprugu i priznala da ga je voljela izuzetno snažno.

- Ja sam voljela Duška najviše na svijetu i mislim da njega nikad niko nije i neće voljeti kao ja njega. I što je najbitnije, mislim da Duško nikada nikoga neće voljeti kao mene - rekla je Jelena.

Voljeno se nisam osjećala

Iza ove snažne izjave uslijedilo je i priznanje o drugoj strani njihovog odnosa.

Pjevačica je kazala da se, uprkos snažnim emocijama koje je osjećala prema Dušku, tokom njihovog odnosa nije uvijek osjećala voljeno.

- Voljeno se nisam osjećala, ali na ovaj način je pokazao da me voli - priznala je Karleuša za „Fulskrin mediju“.

Njene riječi posebno su odjeknule jer su uslijedile nakon Duškovog pojavljivanja na njenom nastupu.

Duško objasnio dolazak

Nakon brojnih spekulacija, Duško Tošić odlučio je javno objasniti zbog čega je došao na Jelenin rođendan i nastup.

Istakao je da njegov dolazak ne treba tumačiti kao obnovu emotivne veze, već kao znak poštovanja prema osobi s kojom je proveo veliki dio života i s kojom ima dvije kćerke.

- Želim da se kratko oglasim povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastup, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki dio života i sa kojom me vezuju zajedničke uspomene i naše ćerke -rekao je Tošić.

Dodao je da smatra prirodnim da bude uz Jelenu u važnom trenutku, bez obzira na sve što se između njih događalo.

Pokušali smo, nije uspjelo

-Tošić je posebno naglasio da trenutno nisu zajedno i da nema prostora za drugačija tumačenja njihovog odnosa.

- Kada je riječ o mom emotivnom životu, o kojem se u posljednje vrijeme govorilo u javnosti, već neko vrijeme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspjelo i svako je nastavio svojim putem - rekao je bivši fudbaler.

Naglasio je i da nema namjeru svoj privatni život dodatno izlagati javnosti, ali da je želio jasno odgovoriti na brojna pitanja i pozive koje je dobio.

Iako su njih dvoje prošli kroz turbulentan period, njihove posljednje izjave pokazuju da su odnosi između bivših supružnika danas znatno mirniji, dok je fokus, kako oboje ističu, prvenstveno na njihovim kćerkama, piše Srbija Danas.