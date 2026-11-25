Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša (48) najavila je pokretanje tužbe protiv kompanije Meta nakon što joj je ponovo ugašen profil na društvenoj mreži Instagram.

Po dolasku na snimanje nove emisije „Pinkove zvijezde“, vidno nezadovoljna činjenicom da se, kako tvrdi, isti problem ponavlja gotovo svakih 15 dana, poručila je da joj je strpljenje pri kraju. Otkrila je i da je već kontaktirala advokate u Njemačkoj.

Kako prenosi portal Srpskainfo, pozivajući se na Pink.rs, pjevačica smatra da su njena prava na ovoj platformi ozbiljno narušena.

„To je vijest na svake dvije sedmice... Mislim da ću ja morati definitivno podnijeti jednu ozbiljnu tužbu protiv Mete, da je to moj novi pravni način da se borim za moja prava koja se vrlo krše. Prepustite to meni da riješim kako znam i umijem“, poručila je Karleuša.

Problemi se ponavljaju

Govoreći o tome zbog čega se ranije nije odlučila na tužbu, objasnila je da joj Instagram nije bio u prvom planu, ali da je sadašnja situacija prešla sve granice.

„Generalno, Instagram nije moja glavna preokupacija, ali ovo je sad već ne čak bezobrazluk, već smiješno. Kontaktirala sam jednu ozbiljnu njemačku advokatsku kancelariju, pa vidjećemo dokle će to doći“, rekla je pjevačica.

Ovog puta ugašen joj je profil pod nazivom „JKentertainmentt“, koji je otvorila nedavno. Za sada nije poznato šta je konkretno dovelo do deaktivacije njenog posljednjeg naloga.

Problemi Karleuše s ovom društvenom mrežom počeli su početkom 2025. godine, kada joj je ugašen glavni profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca.

Nakon što više od mjesec dana nije mogla da pristupi nalogu, u martu iste godine našla se u situaciji u kojoj je, prema pravilima Mete, njen profil bio pred trajnim brisanjem.

Iako je u međuvremenu otvorila novi nalog, u junu prošle godine nakratko se vratila na stari profil, ali je već početkom jula uslijedilo novo gašenje, navodno zbog velikog broja prijava, odnosno prijava botova.

Karleuša je potom na svoj rođendan, 17. avgusta, otvorila novi profil. Međutim, nakon gašenja naloga „JKentertainmentt“, sada najavljuje pravnu borbu protiv tehnološkog giganta.

(Avaz)