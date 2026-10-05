Kćerka Saše Popovića odustala od fakulteta: Evo čime se bavi

Iako je nasljednica jednog od najbogatijih i najuticajnijih ljudi na domaćoj estradnoj sceni, Saše Popovića i pjevačice Suzane Jovanović, Aleksandra važi za najskromniju djevojku među djecom poznatih ličnosti.

Aleksandra je odlučila da sama gradi svoj put. Napustila je dva fakulteta, završila kurs za manikir i počela samostalno da zarađuje.

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Iako su mnogi očekivali da će Sašina i Suzanina kćerka krenuti putem estrade, medija ili menadžmenta, Aleksandra je imala potpuno drugačije planove. Uprkos tome što je upisala visoke škole, ubrzo je shvatila da to nije njen poziv.

"Aleksandra je kreativna djevojka i ima nemirne prste. Studirala je čak dva fakulteta, ali je oba napustila jer se jednostavno tražila i možda se još uvijek traži. Završila je kurs za nokte, manikir i moram da se pohvalim da meni radi nokte. Pjeva u kupatilu za svoju dušu, umjetnička je duša i ima nešto u tim prstićima", otkrila je svojevremeno njena majka Suzana Jovanović.

Aleksandra je svoju prvu zaradu ostvarila upravo radeći manikir u stanu, gdje je usluge naplaćivala skromnih 20 evra, a prva mušterija i model bila joj je upravo majka, dodaje Suzana.

Ručna izrada unikatnog nakita

Nakon što je ovladala svijetom kozmetike, Popovićeva nasljednica odlučila je da napravi korak dalje i unovči svoju umjetničku stranu. Na društvenim mrežama nedavno se pohvalila novim privatnim biznisom, ručnom izradom i dizajniranjem unikatnog nakita od pravih kristala i minerala.

Na njenom profilu mogu se vidjeti detalji kreativnog procesa, gdje od ametista, celestina i selenita stvara unikatan nakit, pokazujući da ne želi da sedi skrštenih ruku niti da zavisi od očevog imena.

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"Sve smo im obezbijedili, ali oni nisu tražili ništa"

Pokojni Saša Popović u više navrata je sa ponosom isticao koliko su njegova djeca skromna i prizemna, uprkos tome što im je zajedno sa suprugom osigurao krov nad glavom i finansijsku stabilnost.

"Suzana i ja smo kćerki i sinu kupili stanove, lokale i garažna mjesta, obezbijedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Opremili smo im stanove, to im je bio najljepši poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila naša želja", govorio je Popović.

I pored toga što je imovinski obezbijeđena za cijeli život, Aleksandra Popović iz dana u dan dokazuje da joj je samostalnost i skromnost na prvom mjestu, uprkos bogatstvu, zbog čega je pobrala brojne simpatije i pohvale javnosti.

(Blic)