Glumica Mani L. Perez, koja u video-igri GTA 6 tumači jednu od glavnih junakinja, Lusiju Kaminos, prvi put je javno govorila o svojoj ulozi.

U objavi na Instagramu zahvalila je fanovima na podršci nakon što je prošle nedjelje zvanično potvrđeno da će upravo ona tumačiti ovaj lik.

"Dala sam joj skoro deset godina"

"Život mi se u posljednjih nekoliko dana potpuno promijenio i samo želim da vam se zahvalim", napisala je Perez u četvrtak.

"Hvala svim novim pratiocima, hvala vam na divnim porukama i na tome što ste tako lijepo prihvatili igru i moj lik. Gotovo deset godina posvetila sam tome da Luciju oživim. Bila je izuzetno važan dio mog života i neizmjerno sam zahvalna što sada postaje i mali dio vašeg", napisala je Mani Perez.

Identitet glumice koja tumači Lusiju Kaminos zvanično je otkriven tek prošle nedjelje, kada je objavljeno da je Perez nominovana za najbolju glumačku izvedbu na dodjeli nagrada D Gejm Avards 2026, koja će biti održana sljedećeg mjeseca.

Do tada ni kompanija Rokstar Gejms ni sama glumica nisu potvrdili da je dobila ovu ulogu.

Pored glume, Perez se bavi i dizanjem tegova, a ima iskustva i u mješovitim borilačkim vještinama (MMA), prenosi "Mondo".