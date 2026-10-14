Ko je našao tijelo manekenke Slađane Tesle? Razvalili vrata stana na Novom Beogradu

On je do stana došao u utorak na poziv komšije, koji ga je obavijestio da se iz doma njegove sestre širi neprijatan miris. Ulazna vrata je razvalio u prisustvu dvojice svjedoka, nakon čega je zatekao tragičan prizor. U stanu je utvrđeno da je ključ bio u bravi sa unutrašnje strane. Prvim pregledom na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt ili prisustvo trećeg lica.

Tijelo je po nalogu nadležnog tužilaštva prevezeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će precizno utvrditi tačan uzrok i vrijeme smrti.

Ko je bila Slađana Tesla?

Slađana Tesla rođena je 1973. godine i bila je jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne scene tokom devedesetih i dvijehiljaditih godina. Važila je za ikonu stila i visoke mode na ovim prostorima, radeći brojne revije za vodeće domaće i inostrane modne kreatore i brendove.

Pored uspješne manekenske karijere, radila je i kao modni koreograf, kasting direktor i mentor mladim modelima. U javnosti je uvijek važila za osobu osobenog stila, prepoznatljivog šarma i dostojanstva, a posljednjih godina povukla se iz javnog života i živjela mirnim životom na Novom Beogradu.

(Telegraf)