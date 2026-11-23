U razgovoru sa Filipom Carem ispričao je da je odrastao u siromaštvu, da mu je otac preminuo kada je imao samo tri godine, ali i da su on i majka u jednom periodu bili izbačeni iz kuće.

Milan je priznao da nije zadovoljan svojim učešćem u rijalitiju, jer, kako je objasnio, život u takvom formatu nije samo ono što publika vidi na televiziji.

- Iskreno, nisam. Na malim ekranima sve izgleda nestvarno. Međutim, mi ovdje živimo stvarne živote - rekao je Milan.

Potom se osvrnuo na djetinjstvo i težak životni put svoje majke, koja je godinama radila kako bi mu obezbijedila bolju budućnost.

- Rođen sam u siromašnoj porodici. Ja i majka smo se mučili. Moja majka se bavi pjevanjem onoliko godina koliko imam ja. Uspjela je da postane jedna od najpoznatijih pjevačica na Balkanu, isključivo svojim radom. Udala se za mog oca jako mlada, njegova porodica nije bila za to. Moj otac je sahranjen na dan kada sam ja imao treći rođendan. Iz tog razloga ne slavim rođendane. Na taj dan odem u crkvu da zapalim svijeću - ispričao je Milan.

Majka i on završili na ulici

Posebno potresan dio njegove ispovijesti odnosio se na period kada su zbog loših porodičnih odnosa on i Stoja ostali bez doma. Milan je otkrio da je porodica njegovog oca uništila kuću u kojoj su živjeli.

- Djeca umeju da budu podla i zla. Kako kaže naš narod, sve će ti ljudi oprostiti, ali uspjeh ne. Loša porodična situacija je dovela dotle da majka i ja budemo izbačeni na ulicu. Porodica mog oca je demolirala i uništila tu kuću. Ja i majka smo živjeli u praznim zidovima. Snalazili smo se kako smo umjeli. Majčin posao je bio takav da nije mogla da bude uz mene. Čuvali su me baba i deda. Sa očevom porodicom nemam kontakt. Oca nisam upoznao. Majka se trudila da odigra ulogu i oca i majke. Nije joj bilo lako - rekao je on.

- Da li si ti jedinac? - pitao je Car.

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- Jesam, ja sam joj jedini. Nakon toga, upoznala je čovjeka koji nas je odveo u Francusku. Tada nisam znao ni srpski. Nisam znao ni šta je Francuska. Nastavnik je mislio da sam gluvonem. Predložili su da me ispišu iz škole jer nisam ništa razumio. Moja majka i taj čovjek nisu uspjeli. Selimo se u Austriju. Ona je tamo lijepo zarađivala. Tamo smo bili nekih šest mjeseci. Posle toga, majka me je vratila kod babe i dede u selo. Gdje god bih otišao, ja sam svuda bio stranac. Naučio sam da ne trebe nikome vjerovati. Vjerujem jedino svojoj majci. Moja majka upoznaje čovjeka koji je uspio da mi zamijeni oca. Bili su zajedno sedam godina. Moja majka uspjeva da snimi prvi album. Radila je svakog dana i skupljala novac da bi to otplatila i uspjela je - iznio je Milan.

Otkrio koliko mu je majka pomogla

Sin poznate pjevačice govorio je i o tome koliko mu je njena podrška značila, ističući da danas ne mora da brine ni za sebe ni za svoju djecu.

- Danas imam svoj stan, moja djeca imaju svoj stan uz pomoć moje majke. Ne moram da brinem ni za majku. Njoj je život bio gorak. Molim je da stavi tačku na karijeru i da se povuče. Ne znam kakav bi mi život bio da nemam jedinu osobu kojoj vjerujem. Ona je izuzetno skromna. Postoje ljudi iz sveta politike sa kojima se druži. Postoje i ljudi sa one strane zakona koji su joj simpatični, pa sa njima ima prisniji odnos - istakao je Milan, prenosi telegraf.