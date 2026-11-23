Američka pjevačica Majli Sajrus i muzičar Maks Morando vjenčali su se tokom vikenda, a pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografije sa ceremonije i otkrila kako je izgledala njena vjenčanica.

Za ovu posebnu priliku Sajrus je odabrala jednostavnu, ali elegantnu haljinu dugih rukava, otvorenih leđa i klasičnog kroja. Stajling je upotpunila upečatljivim minđušama i elegantnim cipelama sa otvorenom petom.

Par je vjeridbu objavio u decembru 2025. godine, ali su detalje o pripremama za vjenčanje uglavnom čuvali daleko od očiju javnosti.

Još u martu, izvor blizak paru rekao je za magazin „Pipl“ da Majli ne planira veliko, tradicionalno vjenčanje.

„Ne planira nikakav ogroman, tradicionalni događaj. Maks je izuzetno privatan i takva vrsta proslave jednostavno nije njegov stil. Kada se budu vjenčali, to će biti nešto manje i značajno samo za njih. Neće biti riječ o velikoj holivudskoj produkciji“, otkrio je tada izvor.

I sama pjevačica je ranije govorila o tome koliko joj je važno da privatni život sačuva od javnosti. Kada su je 2. decembra pitali o vjeridbi, u razgovoru za „Pipl“ istakla je da posebno cijeni to što su uspjeli da važne trenutke svoje veze zadrže u uskom krugu ljudi.

„Ono što mogu da otkrijem jeste da su naša privatnost i to što smo uspjeli da sve zadržimo u malom krugu nešto čemu se i sama divim. Drago mi je što imam više mogućnosti da biram šta ću podijeliti sa drugima. Mislim da je to povezano i sa godinama, jer sada mnogo pažljivije biram šta želim da otkrijem“, izjavila je Sajrus.