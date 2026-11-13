Milica Todorović slomljena od bola: Njena majka objavila tužne vijesti

Porodicu pjevačice Milice Todorović zadesio je tragičan slučaj. Milici je preminuo djed, za kog je bila vezana.

Tužne vijesti o njegovoj smrti podijelila je pjevačicina majka, Jasmina Todorović.

Jasmina se emotivnom porukom oprostila od svog oca, uz tužnu pjesmu.

- Oče moj, ljepoto moja, putuj s anđelima u Carstvo Nebesko - napisala je u objavi na Instagramu.

Podsjetimo, pjevačica Milica Todorović nedavno se ponovo našla u centru pažnje javnosti zbog informacija o odnosu sa partnerom i ocu njenog djeteta.

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Nakon što se ranije u medijima pisalo da ga rijetko viđaju u njenom novom stanu, pojavili su se novi detalji koji ukazuju na to da se situacija u međuvremenu promijenila.

- Milica nije htjela da priča previše o partneru, ali je sada jasnije da joj je mnogo lakše. Beba fino napreduje, on redovno dolazi i ne krije se kao ranije. Nije htio da ga ni mediji, ni ljudi iz komšiluka pjevačice vide zbog priča da je oženjen, ali sada je pritisak popustio i sve je bolje nego što je bilo. Milica je čak rekla drugarici: "Majka mi je rekla da je tako najbolje, da on dolazi kad može i kad je bezbjedno. Svi smo bili u drami, neću još i da ga slikaju". To su govorile u jeku skandala, a poslije su se svi opustili kad su se malo slegle strasti u javnosti - rekao je izvor blizak pjevačici i dodao:

- Milica tu ništa ne bi mijenjala, a kad bude spremna progovoriće o svemu. Za sada ostaje sve po starom - rekao je izvor.

(Telegraf.rs)