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Miloš Biković otkrio kako je dobio nadimak "Biftek"

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 17:50

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Глумац Милош Биковић
Foto: Youtube/AmiG Show

Glumac Miloš Biković dio d‌jetinjstva proveo je na Karaburmi, gd‌je je zbog malog nesporazuma dobio neobičan nadimak.

Iako ga sada zovu isključivo imenom ili prezimenom, kada je bio klinac situacija je bila drugačija.

Glumac se prisjetio kako je dobio nadimak za koji malo ljudi zna.

"Zvali su me Biftek (smijeh)", rekao je glumac pa dodao:

"1995. godine doselili smo se na Karaburmu, ja izašao tamo, a možeš da zamisliš kakva se ekipa tamo skuplja… Ne znam ko ih je sastavio. Kad su me pitali kako se zovem i prezivam, nisu me dobro čuli, i ja ponavljam "Biković", a oni nastavljaju: "Kako? Biftek?"... I tako je tada bilo", objasnio je glumac jednom prilikom u emisiji Ami G Show.

Podsjećamo, Miloš Biković je sa svojom izabranicom Ivanom početkom godine postao otac sina koji se zove Vasilije.

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Miloš Biković

glumac

nadimak

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