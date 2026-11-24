Bivša rijaliti učesnica Miona Jovanović otvoreno je govorila o učešću svog dečka Nenada Aleksića Ša u "Eliti 10", a tom prilikom otkrila je da li se plaši da bi mogao da je prevari pred kamerama, šta misli o njegovom ponašanju u rijalitiju, kao i kada planira ulazak u Bijelu kuću.

Miona je najprije otkrila da i dalje dobija nepristojne poruke putem društvenih mreža, uprkos tome što je njen partner u rijalitiju.

- Situacija je ista kao i uvijek, imaš standardan broj ljudi koji pišu bez obzira na sve. Oni pišu sami sa sobom - rekla je ona.

"Neće biti ovako prelagan"

Govoreći o Ša i njegovom ponašanju u aktuelnoj sezoni, Miona je istakla da je za sada zadovoljna, ali da očekuje da bi situacija mogla da se promijeni.

- Vidim da mu je fino, ne mogu da kažem, dobar je. Pas je čovjeku najbolji prijatelj. Super mi je za sad, ali mislim da će kasnije otom-potom. Sve je to kako treba. Naravno da mu nedostajem i ja i porodica, tako bi i meni bilo. Nije mi svejedno, znamo zašto je tamo, mora da se izgura, da se preživi i to je tako. Za sada je sve na mjestu, nemam zamjerke. On je izjavio da se štedi, možda je naučio kako reagovati, kako će nakačiti neke rijaliti učesnike, tako da bi lagano da plovi kroz ovu sezonu - ispričala je Miona.

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Na pitanje da li se plaši da bi Ša mogao da je prevari pred kamerama, pjevačica je samouvereno odgovorila da nema razloga za strah.

- Sve je to super, ali se stvarno ne bojim. Ko god da je tamo, nemam frku. Što se tiče komentara, čini mi se da se čuva, neće biti ovako prelagan kao što je do sada, ali opet je naučio i svjestan je šta može da se desi ako se upali kao prije. Da sam ja tamo, to je mač sa dvije oštrice, teško mu je jer nisam tamo, ali da sam tamo preko mene bi krenuli na njega. Nedostaje mi, ali ja njega gledam - rekla je ona.

Miona otkrila kada ulazi u "Elitu"

Miona je potom otkrila da bi trebalo da posjeti Nenada tokom novogodišnjih praznika, ukoliko budu organizovane posjete u rijalitiju.

- Trebalo bi da uđem, ako bude tih posjeta, nemam ništa da mu kažem, bitno mi je da sam tu, da ga pratim, da sam uz njega, ali on to već zna - poručila je pjevačica za Red televiziju.

(Telegraf.rs)