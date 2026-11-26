Glumica Mirka Vasiljević gostovala je u emisiji „Amidži šou“ kod Ognjena Amidžića, gdje je otvoreno govorila o usklađivanju poslovnih i porodičnih obaveza.

Ipak, najveću pažnju i iznenađenje izazvao je trenutak kada je glumica usred programa iznenada napustila studio.

Tokom emisije, voditelj je razgovor o poslu preusmjerio na Mirkin privatni život i upitao je kako se osjeća i da li je sve pod kontrolom.

— Kako si ti ovih dana? Ti, privatno, je l' sve okej? — pitao je Ognjen Amidžić.

Svakodnevica sa četvoro djece

Glumica, koja sa partnerom ima četvoro djece, bez uljepšavanja je opisala svoju svakodnevicu.

"Obilazim četvoro djece, vozim, razvozim, spremam, namještam, radim... Dobro je. Uvijek može bolje, ali ne žalim se", odgovorila je Mirka Vasiljević.

Ubrzo nakon razgovora o privatnom životu, Ognjen je za glumicu pripremio poseban glumački izazov u kojem je trebalo da odigra istu situaciju na tri potpuno različita načina.

Mirka se odmah prepustila glumačkom zadatku i improvizaciji, a u žaru uloge u jednom trenutku je čak nakratko napustila studio, što je iznenadilo sve prisutne, uključujući i Ognjena Amidžića.

Mirka je tokom gostovanja najavila i premijeru domaće komedije „Božićna avantura“, zakazanu za 3. decembar u Sava centru. Ona igra u drugom dijelu ove priče, a poziv da predstavi film prihvatila je zbog odlične saradnje sa ekipom.

"Komedija, porodični film. Ja igram u drugom dijelu tog filma, ali kao neko ko zna ekipu iz prvog dijela, sarađivali smo, prijatelji smo, mene su poslali da budem neko ko će to najaviti", objasnila je glumica.

Ona je podijelila i zanimljivost da je nastavak snimljen prije nego što je prvi dio uopšte doživio beogradsku premijeru.

"Prvi dio nije ni imao svoju prvu premijeru, a već je snimljen i drugi dio, iako to nije neka praksa, nego da se uradi prvi dio, pa ako publika dobro reaguje, da se uradi i drugi. Ali, ljudi koji rade na „Božićnoj avanturi“ vjeruju u taj projekat. Imali su ideju kako to može dalje da se razradi, nije sve moglo da stane u taj prvi dio, pa su se raspisali i napravili drugi dio, koji je „Uskršnja avantura“, ali „Božićna avantura“ nam je u Sava centru 3. decembra", ispričala je Mirka, ističući da je riječ o duhovitom projektu.