Hrvatska televizijska voditeljka Nikolina Pišek doživjela je saobraćajnu nesreću u Zagrebu, nakon koje je uslijedila neugodna situacija s muškarcem koji je učestvovao u incidentu.

Ona je detalje događaja podijelila na društvenim mrežama, gdje je objavila i snimak muškarca koji je upravljao drugim vozilom.

Kada je primijetio da ga snima, počeo joj se obraćati povišenim tonom, a potom je pokušao da joj otme telefon iz ruke.

"Pa, daj, jesam, hajde... Hajde da to riješimo! Šta ti snimaš?", čuje se kako joj govori muškarac na snimku.

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Pišek je nakon toga navela da je muškarac napustio mjesto nesreće, tvrdeći da je bio vidno pod uticajem alkohola.

"Naravno da je pobjegao. Vidno pijan. Ko zna kakav je i da li je nasilan kod kuće? Koga da osuđujemo? Njegovu suprugu, djecu, koga?", napisala je voditeljka.

Posebno ju je pogodio komentar koji je, kako je navela, dobila od policije.

"Policija kaže - da su u autu bila dva muškarca, ne bi se usudio", podijelila je Pišek.

Srpski mediji ne navode da je neko povrijeđen, a izjavu policije o ovom događaju ne prenose.