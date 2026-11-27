Pjevačica Teodora Džehverović otkazala je večerašnji koncert (27. novembar) u njemačkom Hamburgu zbog povrede koju je zadobila nakon pada na snijegu.

Ona se oglasila na društvenoj mreži Instagram, gd‌je je otkrila šta joj se dogodilo, a uz obrazloženje zbog čega neće nastupiti objavila je i ljekarski nalaz.

"Razlog zbog kog večeras, nažalost, moramo da odložimo nastup u Hamburgu jeste taj što je ova gospođa uspjela da padne na snijegu i ugane zglob", napisala je Džehverovićeva.

Pjevačica je najavila da će koncert biti održan u drugom terminu, o kojem će publika biti blagovremeno obaviještena.

"Naravno, bićete obavešteni o novom datumu", poručila je ona.

Teodora je u storiju objavila i ljekarski nalaz.