U Holivudu se rijetko odbijaju ponude za saradnju sa najvećim filmskim zvijezdama, a posebno kada je riječ o Tomu Kruzu. Ipak, legendarni britanski glumac Ijan Mekelen svojevremeno je rekao "ne" slavnom glumcu, ne sluteći da će se već narednog dana ispostaviti da je donio jednu od najboljih odluka u svojoj karijeri.

Sve se dogodilo 1999. godine, kada je Mekelen dobio ponudu da se pojavi u filmu "Nemoguća misija 2", sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi. Međutim, postojala je jedna stvar koja mu se nije dopala – produkcija nije željela da mu omogući uvid u kompletan scenario, već mu je dostavila samo scene u kojima je trebalo da se pojavi, piše Far Out Magazine.

Za iskusnog glumca to nije bilo dovoljno da donese odluku.

"Ponudili su mi ulogu u filmu ‘Nemoguća misija 2’ sa Tomom Kruzom, ali nisu željeli da mi pokažu cijeli scenario jer sam mogao da otkrijem detalje radnje. Dobio sam samo svoje scene. Nisam mogao da procijenim kakav je scenario na osnovu čitanja samo tih dijelova, pa sam odbio ponudu", prisetio se Mekelen.

Njegov agent nije mogao da vjeruje šta je odlučio.

"Moj agent mi je rekao: ‘Ne možeš da odbiješ priliku da radiš sa Tomom Kruzom!’ A ja sam mu odgovorio: ‘Mislim da ipak mogu’", ispričao je glumac.

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Ipak, ono što se dogodilo već narednog dana zvuči gotovo nevjerovatno.

Dan kasnije stigle su ponude koje su mu promenile život

Nakon što je odbio ulogu u nastavku "Nemoguće misije", Mekelena su kontaktirala dvojica reditelja čiji će filmovi zauvijek obilježiti njegovu karijeru.

Najprije mu je Brajan Singer ponudio ulogu Magneta u filmu "Iks-men", a potom je stigla i ponuda Pitera Džeksona da zaigra Gandalfa u trilogiji "Gospodar prstenova".

"Već sljedećeg dana Brajan Singer me je pozvao da igram Magneta, a zatim me je Piter Džekson pitao da li želim da igram Gandalfa. Prihvatio sam obje ponude", otkrio je Mekelen.

Tako je glumac, koji je u tom trenutku još uvijek bio poznatiji po pozorišnom radu i nije imao iskustva sa velikim visokobudžetnim filmovima prepunim specijalnih efekata, dobio dvije uloge koje će ga učiniti jednom od najvećih ikona moderne filmske kulture.

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Zanimljivo je da je ulogu komandanta Svanbeka u filmu "Nemoguća misija 2" na kraju dobio Entoni Hopkins. Ostvarenje reditelja Džona Vua postalo je najgledaniji film 2000. godine, ali Mekelen nije imao razloga da žali zbog propuštene prilike.Magneto i Gandalf postali su njegove najpoznatije uloge

Koliko su mu se ove odluke isplatile pokazuje i činjenica da se Mekelen i decenijama kasnije vraća likovima Magneta i Gandalfa.

Kao Magneto trebalo bi da se pojavi šesti put, čak 26 godina nakon prvog filma, u ostvarenju "Osvetnici: Sudnji dan". Istovremeno, očekuje ga i sedmo pojavljivanje u ulozi Gandalfa, takođe 26 godina nakon prvog filma, u ostvarenju "Gospodar prstenova: Lov na Goluma".

Dok je Entoni Hopkins u "Nemogućoj misiji 2" imao svega nekoliko scena, Mekelen je zahvaljujući odbijanju te ponude dobio priliku da tumači dva lika koja su postala dio filmske istorije.

Ponekad je, čini se, dovoljno reći jedno "ne" da bi se otvorila vrata koja vode ka mnogo većim prilikama. U slučaju Ijana Mekelena, za to mu je bilo potrebno svega 24 sata, prenosi b92.