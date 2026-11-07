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Oglasila se Ava Karabatić nakon vijesti o smrti: Osoba je bolesna

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АТВ редакција
07.11.2026 11:39

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Oglasila se Ava Karabatić nakon vijesti o smrti: Osoba je bolesna

Starleta Ava Karabatić jutros je proglašena mrtvom od strane svojih prijatelja, koji su tvrdili da je skočila sa sprata stana u kojem je živela.

Međutim, nekoliko sati kasnije oglasila se i sama Ava koja je demantovala navode.

"Ljudi, Ava je. Prije svega da obavestim sve da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu poruku da sam ja skočila sa sprata je očigledno bolesna", poručila je Ava i dodala:

"Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Marija, postoji i video koji je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koje ste imali priliku da čujete. Ljudi su doživjeli šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživjeli šok zbog ove lažne vijesti i glasovne poruke osobe kod koje sam jedno vrijeme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vijesti. U šoku sam".

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