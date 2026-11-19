Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, zaklela se na vječnu ljubav svom izabraniku, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru, danas, 19. novembra, u Crkvi Svete Petke na Kalemegdanu.

Iako su mnogi očekivali gala proslavu sa puno zvanica, par se odlučio za intimno vjenčanje u krugu najbližih.

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Nakon emotivnog čina, Jovana Jeremić se oglasila putem društvene mreže Instagram. Njenu objavu posvećenu suprugu Tigru prenosimo u cjelosti.

"Mom suprugu Milošu, mom vitezu"

"Sakrij dio naše ljubavi da uvijek imamo po jednog keca u rukavu. Da nam, i kad bude teško, naša ČISTA LjUBAV, bude svjetionik u uzburkanom moru, kao putokaz ka vrhu.

Velike žene imaju velike živote. Velike ljubavi. Kažu da je srećan onaj ko voli jedanput, a BOG TE MNOGO VOLI kada ti u život pošalje nekog koga po DRUGI PUT zavoliš kao da je posljednji.

To ti onda dođe na to da sam ja neka srećnica... Kako i moje ime kaže - JOVANA - ONA KOJU BOG VOLI.

Ljubavi moja, hvala ti na ljubavi, poštovanju i tretmanu. Ušao si u moj život da mi riješiš problem, a onda si "riješio" cijeli moj život. Spasao si me od demona - tuđih, ali i od mene same. Moj vitez. Na delu.

Danas u brak ulaze nas troje - ti, ja i Gospod Isus Hrist. Da nam bude vječan i plodan. Naša ljubav je jedino važna. Iz nje dolazi sve. Ne spadam u žene koje prave velike planove u ljubavi, ja sam žena koja ŽIVI LjUBAV, ŽIVI PARTNERSTVO, ŽIVI ZA LjUBAV. ČOVJEK NIKAD NE SMIJE DA OGLUVI NA SRCE.

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Naša priča je počela tako kao dokaz da se znamo još iz prošlog života, kad bili smo druga imena i ljudi. Znaš ono kad si mi rekao: "Znamo se još iz Egipta, kad sam odliepio na tebe kao Kleopatru dok sam se borio za tebe iako sam Cezar..."

NE OBEĆAVAM NIŠTA, ALI NA JEDNO RAČUNAJ - DO KRAJA ŽIVOTA TVOJ ANĐEO (kako me zoveš), dokle diše, a i potom, biće uz tebe i sa tobom. Jer ...Znam te odavno, i uviek ću da te pronađem, u svakom životu sljedećem... Voli te tvoja žena. Tvoja J. J."