Pjevač "Prljavog kazališta" pao na bini usred koncerta

Pjevač grupe "Prljavo kazalište" Mladen Bodalec (67) doživio je nezgodu tokom nedavnog nastupa u Njemačkoj, kada je usred izvođenja pjesme iznenada pao na bini pred punom dvoranom.

Nezgoda se dogodila u Areni "MPH", dok je bend izvodio pjesmu "Ljubav je tako slijepa". Bodalec je u jednom trenutku potrčao prema ivici bine i pokušao da skoči, ali je izgubio ravnotežu i završio na podu.

Pjevač je zbog pada nakratko prekinuo nastup, a u dvorani je zavladao muk. Zabrinuti obožavaoci nisu znali šta se dogodilo, pa su se ubrzo začuli i povici iz publike.

Članovi benda, koji su se nalazili u njegovoj neposrednoj blizini, odmah su pritrčali kako bi mu pomogli.

Nakon što su se uvjerili da je Bodalec dobro i da nije povrijeđen, uslijedila je neočekivana reakcija njegovih kolega, koji su od olakšanja i u znak podrške skočili na njega.

Neprijatan trenutak tako se završio bez težih posljedica, a snimak njegovog pada privukao je pažnju javnosti.

Pjevač je ubrzo ustao, nastavio da pjeva, šetao po sceni i komunicirao sa publikom, pokazavši da ga nezgoda nije omela u nastupu.

Zbog sudskog spora promijenili naziv benda

Podsjetimo, Jasenko Houra i Mladen Bodalec od 2022. godine više ne nastupaju pod zvaničnim imenom "Prljavo kazalište", već kao "Houra Grupa".

Do spora je došlo kada je Houra započeo samostalne projekte pod nazivom grupe, čime su, prema tvrdnjama, povrijeđena prava jednog od osnivača benda, Tihomira Fileša.

Trgovački sud u Zagrebu tada je izrekao privremenu mjeru kojom je Houri i Bodalecu zabranjeno korišćenje naziva "Prljavo kazalište", "Prljavci" i srodnih termina, uz obavezu otkazivanja svih unaprijed zakazanih aktivnosti pod tim imenima.

(Kurir)