Popularni pjevač iz BiH prijavljen policiji zbog maloljetnice

Bh. pjevač Emrah Emšo (32) navodno je prijavljen policiji zbog kontakta sa 17-godišnjom djevojkom, sudeći po društvenim mrežama gdje se ova vijest pojavljivala.

Prema informacijama "Avaza", cijeli slučaj povezan je s haljinom koju je pjevač navodno želio kupiti djevojci za njen 18. rođendan, koji bi trebala proslaviti za dvadesetak dana.

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Nakon što se ova informacija pojavila, Emšo se oglasio i putem Instagram Storija podijelio kratku, ali znakovitu poruku.

"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je pjevač.

Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnesena.

Pra informacijama "Avaza", cijeli slučaj povezan je s haljinom koju je pjevač navodno želio kupiti djevojci za njen 18. rođendan, koji bi trebala proslaviti za dvadesetak dana.

Nakon što se ova informacija pojavila, Emšo se oglasio i putem Instagram Storija podijelio kratku, ali znakovitu poruku.

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"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je pjevač.

Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnesena.