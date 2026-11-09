Popularni pjevač iz BiH prijavljen policiji zbog maloljetnice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Bh. pjevač Emrah Emšo (32) navodno je prijavljen policiji zbog kontakta sa 17-godišnjom djevojkom, sudeći po društvenim mrežama gdje se ova vijest pojavljivala.
Prema informacijama "Avaza", cijeli slučaj povezan je s haljinom koju je pjevač navodno želio kupiti djevojci za njen 18. rođendan, koji bi trebala proslaviti za dvadesetak dana.
Društvo
Toplije nego prethodnih dana: Ovo je današnja prognoza
Nakon što se ova informacija pojavila, Emšo se oglasio i putem Instagram Storija podijelio kratku, ali znakovitu poruku.
"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je pjevač.
Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnesena.
Pra informacijama "Avaza", cijeli slučaj povezan je s haljinom koju je pjevač navodno želio kupiti djevojci za njen 18. rođendan, koji bi trebala proslaviti za dvadesetak dana.
Nakon što se ova informacija pojavila, Emšo se oglasio i putem Instagram Storija podijelio kratku, ali znakovitu poruku.
Društvo
Na petak 13. stiže polarna zvijer
"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je pjevač.
Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnesena.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
17 h0
Scena
20 h0
Scena
23 h0
Scena
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu