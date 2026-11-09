Logo

Popularni pjevač iz BiH prijavljen policiji zbog maloljetnice

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 08:47

Komentari:

0
Emrah Emšo
Foto: Instagram

Bh. pjevač Emrah Emšo (32) navodno je prijavljen policiji zbog kontakta sa 17-godišnjom djevojkom, sudeći po društvenim mrežama gdje se ova vijest pojavljivala.

Prema informacijama "Avaza", cijeli slučaj povezan je s haljinom koju je pjevač navodno želio kupiti djevojci za njen 18. rođendan, koji bi trebala proslaviti za dvadesetak dana.

Јесен, киша, временска прогноза

Društvo

Toplije nego prethodnih dana: Ovo je današnja prognoza

Nakon što se ova informacija pojavila, Emšo se oglasio i putem Instagram Storija podijelio kratku, ali znakovitu poruku.

"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je pjevač.

Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnesena.

Pra informacijama "Avaza", cijeli slučaj povezan je s haljinom koju je pjevač navodno želio kupiti djevojci za njen 18. rođendan, koji bi trebala proslaviti za dvadesetak dana.

Nakon što se ova informacija pojavila, Emšo se oglasio i putem Instagram Storija podijelio kratku, ali znakovitu poruku.

Вријеме, пут Траписти

Društvo

Na petak 13. stiže polarna zvijer

"Kupiš djevojci haljinu i ona te prijavi policiji", napisao je pjevač.

Za sada nisu poznate sve okolnosti slučaja, niti je dostupna zvanična potvrda nadležnih institucija o navodima da je prijava podnesena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Emrah Emšo

Komentari (0)

Više iz rubrike

JK Jelena Karleuša

Scena

Objavljen snimak iz privatnosti Jelene Karleuše

17 h

0
Ava Karabatić

Scena

Oglasio se čovjek koji je pustio priču da se Ava Karabatić ubila i sve šokirao

20 h

0
Tupak Šakur

Scena

Pronađen mrtav advokat koji je branio optuženog za ubistvo Tupaka Šakura

23 h

0
Ava Karabatić u žutoj haljini i sa puštenom plavom kosom u loknama, sjedi u plavoj fotelji i daje intervju.

Scena

Ava Karabatić progovorila o navodima da je sama iscenirala lažnu vijest o njenoj smrti

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima