Američki glumac Lens Brodvej, poznat po ulozi u Marvelovoj seriji "Agents of S.H.I.E.L.D.", pronađen je mrtav na stepeništu stambenog kompleksa u Dalasu. Imao je samo 43 godine.

Njegovo tijelo pronađeno je 17. novembra, u blizini aerodroma Lav Fild, a vest o njegovoj smrti izazvala je pažnju javnosti i ljubitelja televizijskih i filmskih ostvarenja.

Prema informacijama koje prenose američki mediji, kancelarija medicinskog istražitelja okruga Dalas potvrdila je da je Brodvej preminuo, ali uzrok smrti još nije utvrđen. Obdukcija je u toku, a okolnosti tragedije se ispituju.

Od profesionalnog bejzbola do glumačke karijere

Brodvej je imao neobičan životni put. Pre nego što se posvetio glumi, gradio je profesionalnu sportsku karijeru i igrao bejzbol.

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Čikago Vajt Soksi izabrali su ga na draftu 2005. godine kao 15. pika, a kasnije je nastupao i za Njujork Metse. U profesionalnoj ligi igrao je između 2007. i 2009. godine.Nakon završetka sportske karijere odlučio je da se oproba u svetu filma i televizije, gdje je postepeno gradio svoje ime.

Publika ga pamti po Marvelovoj seriji

Širu prepoznatljivost stekao je ulogama u televizijskim ostvarenjima, među kojima se posebno izdvaja Marvelova serija „Agents of S.H.I.E.L.D.“.

Pojavljivao se i u serijama „Lucifer“, „Colony“ i „RReal Husbands of Hollywood“, dok je na velikom platnu igrao u filmu „Olympus Has Fallen“ iz 2013. godine.

U tom akcionom ostvarenju imao je priliku da sarađuje sa poznatim holivudskim glumcima, među kojima su Džerard Batler, Morgan Frimen i Aron Ekhart.

Njegova iznenadna smrt u 43. godini ponovo je otvorila pitanje okolnosti tragedije, dok se čekaju zvanični rezultati istrage i obdukcije, prenosi b92.