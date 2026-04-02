Poznati glumački par se razveo prije sedam godina, pa se opet pomirili: ''Nikad nije odustao od nas''

Glumački par Tijana i Slaviša Čurović ponovo uživaju u skladnom braku i žive svoju "bajku", nakon što su se pomirili poslije sedam godina razdvojenosti.

Njihova neobična ljubavna priča svjedoči o tome da su snažna osjećanja uspjela da prevaziđu sve nesuglasice i greške iz prošlosti.

Nakon višegodišnjeg braka, Tijana i Slaviša su se razveli, a njihova razdvojenost trajala je sedam godina. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, shvatili su da je njihova međusobna ljubav i dalje prisutna i znatno jača od svih problema i rasprava koje su obilježile prve godine njihovog zajedničkog života. Shvativši to, glumački par je donio odluku da svom braku pruži još jednu šansu i da ponovo budu zajedno.

Iskreno priznanje: “Mi smo ljudi grešni”

Slaviša Čurović je gostujući u jednom podkastu prvi put podijelio nepoznate detalje o njihovom odnosu, nazivajući njihov prekid “razvodom na određeno vrijeme”. On je suprugu Tijanu uporedio sa Gabi Novak u životu Arsena Dedića, ističući da mu je ona “suđenica”.

Osvrćući se na razloge problema, glumac je bio veoma otvoren: “Naravno, uvijek ima uspona, padova, grešaka, mi smo svi ljudi grešni i pravimo probleme sebi i drugima oko nas koje volimo”. Objasnio je da greške, poput njegovih noćnih izlazaka u kafanu do ranih jutarnjih sati sa društvom, nisu strašne ukoliko se ne rade iz zle namjere, jer je “namjerno ružno”. Danas, kako kaže, žive bajku koju niko ne može da pokvari.

Tijanin ugao: Nikada nije odustao od nas

Sa druge strane, Tijana Čurović je istakla koliko joj znače njena porodica i kćerka, nazivajući ih svojim “spasom”. Govoreći o lekcijama koje je naučila tokom teških perioda, glumica vjeruje u to da čovjek “mora pasti da bi išao dalje”.

Na pitanja okoline o tome zašto je odlučila da se vrati Slaviši, Tijana je dala emotivan i iskren odgovor: “Pitaju me zašto on?! Zato što nikada nije odustao od nas”. Pored toga, otkrila je i njegovu emotivnu stranu, priznavši da njen suprug “plače uz njenu poeziju”, prenosi Blic.