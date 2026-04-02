Poznati glumački par se razveo prije sedam godina, pa se opet pomirili: ''Nikad nije odustao od nas''

02.04.2026 12:54

Slaviša Čurović i Tijana Čurović
Glumački par Tijana i Slaviša Čurović ponovo uživaju u skladnom braku i žive svoju "bajku", nakon što su se pomirili poslije sedam godina razdvojenosti.

Njihova neobična ljubavna priča svjedoči o tome da su snažna osjećanja uspjela da prevaziđu sve nesuglasice i greške iz prošlosti.

Putovanje iz pakla: Putnik napastvovao taksistkinju

Nakon višegodišnjeg braka, Tijana i Slaviša su se razveli, a njihova razdvojenost trajala je sedam godina. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, shvatili su da je njihova međusobna ljubav i dalje prisutna i znatno jača od svih problema i rasprava koje su obilježile prve godine njihovog zajedničkog života. Shvativši to, glumački par je donio odluku da svom braku pruži još jednu šansu i da ponovo budu zajedno.

Iskreno priznanje: “Mi smo ljudi grešni”

Slaviša Čurović je gostujući u jednom podkastu prvi put podijelio nepoznate detalje o njihovom odnosu, nazivajući njihov prekid “razvodom na određeno vrijeme”. On je suprugu Tijanu uporedio sa Gabi Novak u životu Arsena Dedića, ističući da mu je ona “suđenica”.

Kako izabrati savršen kroj odjeće za vašu figuru?

Osvrćući se na razloge problema, glumac je bio veoma otvoren: “Naravno, uvijek ima uspona, padova, grešaka, mi smo svi ljudi grešni i pravimo probleme sebi i drugima oko nas koje volimo”. Objasnio je da greške, poput njegovih noćnih izlazaka u kafanu do ranih jutarnjih sati sa društvom, nisu strašne ukoliko se ne rade iz zle namjere, jer je “namjerno ružno”. Danas, kako kaže, žive bajku koju niko ne može da pokvari.

Tijanin ugao: Nikada nije odustao od nas

Sa druge strane, Tijana Čurović je istakla koliko joj znače njena porodica i kćerka, nazivajući ih svojim “spasom”. Govoreći o lekcijama koje je naučila tokom teških perioda, glumica vjeruje u to da čovjek “mora pasti da bi išao dalje”.

Detektivka šokirala tvrdnjom: Organizovana grupa je ubila Jelenu Marjanović

Na pitanja okoline o tome zašto je odlučila da se vrati Slaviši, Tijana je dala emotivan i iskren odgovor: “Pitaju me zašto on?! Zato što nikada nije odustao od nas”. Pored toga, otkrila je i njegovu emotivnu stranu, priznavši da njen suprug “plače uz njenu poeziju”, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Отац Предраг Поповић о мајчинској љубави: Неће се молити за своје здравље

Društvo

Otac Predrag Popović o majčinskoj ljubavi: Neće se moliti za svoje zdravlje

3 d

0
Званичници Републике Српске Жељка Цвијановић, Ненад Стевандић и Синиша Каран на промоцији публикације о страдању Српкиња у протеклом рату у Бањском двору.

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske na promociji publikacije o stradanju Srpkinja u proteklom ratu

3 d

0
Кошаркаш Црвене Звезде Џаред Батлер и кошаркаш Партизана Двeјн Вашингтон

Košarka

Spektakl Evrolige na m:tel-u: Crvena zvezda i Partizan uživo na Arena 1 Premium

3 d

0
Водичи тровали планинаре пред успон на Монт Еверест и узели скоро 20 милиона долара

Svijet

Vodiči trovali planinare pred uspon na Mont Everest i uzeli skoro 20 miliona dolara

3 d

0

Više iz rubrike

Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици

Scena

Napadnut popularni pjevač, poliven nepoznatom supstancom na ulici

3 d

0
Кад муж слика: Дуња Илић објавила голишаву фотку из кревета

Scena

Kad muž slika: Dunja Ilić objavila golišavu fotku iz kreveta

3 d

0
Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

Scena

Porodica Čaka Norisa oštro reagovala: Šire se lažne priče o smrti slavnog glumca

3 d

0
Жена Слобе Радановића открила ко је "главни" у њиховом браку

Scena

Žena Slobe Radanovića otkrila ko je "glavni" u njihovom braku

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

