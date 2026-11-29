Jedan od osnivača poznate američke pop-rok grupe „Bič bojs“ i glavni vokal tog benda Majk Lav preminuo je u 85. godini, saopštio je njegov portparol.

Lav, koji je ranije ove godine otkazao brojne zakazane nastupe benda, preminuo je u subotu, a uzrok smrti nije naveden, prenosi agencija AP.

Sa svojim rođacima, braćom Brajanom, Karlom i Denisom Vilsonom, kao i prijateljem Alom Džardinom, Lav je početkom šezdesetih godina prošlog vijeka u Kaliforniji osnovao grupu koja je postala svjetski fenomen.

Između 1963. i 1966. godine „Bič bojsi“ su imali više od deset pjesama među prvih 20 na top-listama, a najpoznatije su njihove numere „Aj get araund“, „Help mi, Ronda“ i „Gud vajbrejšns“.

Bend je tokom karijere prodao više od 100 miliona ploča širom svijeta.

Dok je Brajan Vilson bio glavni kompozitor, aranžer i producent grupe, Lavov prepoznatljivi tenor obilježio je brze hitove poput „Serfin Ju-Es-Ej“ i „Kalifornija gerls“, a na koncertima je uglavnom on vodio program.

Lav je 1994. godine uspješno tužio Brajana Vilsona i dobio koautorska prava na desetine pjesama, tvrdeći da je upravo on napisao neke od najpoznatijih stihova grupe.

Uprkos velikom uspjehu, istoriju benda obilježile su brojne nesuglasice, tužbe oko prava na korišćenje imena grupe, kao i povlačenje Brajana Vilsona sa turneja zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Pored hitova iz šezdesetih godina, Lav je bio koautor i pjesme „Kokomo“ iz 1988. godine, koja je bila na prvom mjestu top-lista i korišćena u filmu „Koktel“.

Sa grupom „Bič bojs“ primljen je u Kuću slavnih rokenrola 1988. godine, dok je u Kuću slavnih tekstopisaca izabran 2025. godine, ubrzo nakon smrti Brajana Vilsona.

Ženio se više puta i ima osmoro djece.