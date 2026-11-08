Logo

Pronađen mrtav advokat koji je branio optuženog za ubistvo Tupaka Šakura

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
08.11.2026 12:20

Komentari:

0
Tupak Šakur
Foto: Screenshot/Youtube

Američki advokat Majkl Sanft (55), koji je zastupao Duana "Kefi Dija" Dejvisa u postupku za ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura, pronađen je mrtav u svom domu.

Uzrok i okolnosti smrti za sada nisu poznati. Policija je saopštila da smrt za sada ne djeluje sumnjivo. Vijest o smrti potvrdio je njegov blizak prijatelj Majkl Sloun, koji je Sanfta opisao kao odanog prijatelja i izuzetnog čovjeka.

"Bio je jedan od mojih najboljih prijatelja i jedan od najboljih ljudi koje sam poznavao", rekao je Sloun.

Sanftova smrt uslijedila je svega nekoliko dana nakon što je podnio žalbu na presudu protiv svog klijenta Duana Dejvisa (63), koji je osuđen za ubistvo Tupaka Šakura 1996. godine.

Porota u Nevadi proglasila je Dejvisa krivim za ubistvo prvog stepena uz upotrebu smrtonosnog oružja u avgustu, a 13. oktobra osuđen je na kaznu od 40 godina do doživotnog zatvora. Riječ je o prvom osuđenom u slučaju ubistva jednog od najuticajnijih hip-hop izvođača, koje je gotovo tri decenije privlačilo pažnju javnosti širom svijeta.

Пуцњава-Пољска-Краков.webp

Svijet

Policija otkrila nove detalje o napadaču iz Krakova: Ubio i roditelje i sestru

Tupak Šakur ubijen je 7. septembra 1996. godine u pucnjavi iz automobila u Las Vegasu. Reper se nalazio u Be-em-ve-u sa Marionom "Šugom" Najtom, suosnivačem diskografske kuće, kada je napadač iz bijelog kadilaka otvorio vatru. Najt je lakše povrijeđen, dok je Šakur preminuo šest dana kasnije, u 25. godini.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Dejvis organizovao ubistvo nakon što se njegov nećak prethodno sukobio sa Šakurom i Najtom. Prema navodima tužilaca, Dejvis je nabavio pištolj i krenuo u potragu za njima, a kao važan dokaz korišćene su i njegove ranije izjave u kojima je sebe smjestio u automobil iz kojeg je pucano.

Odbrana je osporavala optužnicu, tvrdeći da ne postoje dokazi osim Dejvisovih izjava koji ga povezuju sa mjestom zločina i vozilom korišćenim u napadu. Porota je odluku o krivici donijela nakon približno tri sata većanja, piše Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tupak Šakur

Advokat

Ubistvo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Policajci stoje u blizini trga u Krakovu, u Poljskoj, u nedjelju, 8. novembra 2026. godine, gdje je prethodnog dana više ljudi ranjeno iz vatrenog oružja.

Svijet

Policija otkrila nove detalje o napadaču iz Krakova: Ubio roditelje i sestru

2 h

0
Predsjednik Donald Tramp razgovara sa predsjednikom i izvršnim direktorom UFC-a Dejnom Vajtom u Las Vegasu, 5. avgusta 2026. godine.

Svijet

Ponuđeno mu mjesto portparola Bijele kuće: Dejna Vajt sutra sa Trampom

2 h

1
Naoružani policajci obezbjeđuju ograđeni prostor nakon što je napadač otvorio vatru na trgu u Krakovu, u Poljskoj, u subotu, 7. novembra 2026. godine, pri čemu je, prema navodima nadležnih, bilo mrtvih i povređenih.

Svijet

Novi incident u Krakovu: Policija otvorila vatru na muškarca

5 h

0
Policajac stoji u ograđenom prostoru, ispred vozila tamne boje – koje se vidi u sredini – a koje je, prema navodima vlasti, koristio napadač koji je u subotu, 7. novembra 2026. godine, otvorio vatru na trgu u Krakovu, u Poljskoj, pri čemu je bilo mrtvih i povrijeđenih.

Svijet

Dvodnevna žalost u Poljskoj zbog terorističkog napada u Krakovu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima