Pronađen mrtav advokat koji je branio optuženog za ubistvo Tupaka Šakura

Američki advokat Majkl Sanft (55), koji je zastupao Duana "Kefi Dija" Dejvisa u postupku za ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura, pronađen je mrtav u svom domu.

Uzrok i okolnosti smrti za sada nisu poznati. Policija je saopštila da smrt za sada ne djeluje sumnjivo. Vijest o smrti potvrdio je njegov blizak prijatelj Majkl Sloun, koji je Sanfta opisao kao odanog prijatelja i izuzetnog čovjeka.

"Bio je jedan od mojih najboljih prijatelja i jedan od najboljih ljudi koje sam poznavao", rekao je Sloun.

Sanftova smrt uslijedila je svega nekoliko dana nakon što je podnio žalbu na presudu protiv svog klijenta Duana Dejvisa (63), koji je osuđen za ubistvo Tupaka Šakura 1996. godine.

Porota u Nevadi proglasila je Dejvisa krivim za ubistvo prvog stepena uz upotrebu smrtonosnog oružja u avgustu, a 13. oktobra osuđen je na kaznu od 40 godina do doživotnog zatvora. Riječ je o prvom osuđenom u slučaju ubistva jednog od najuticajnijih hip-hop izvođača, koje je gotovo tri decenije privlačilo pažnju javnosti širom svijeta.

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Tupak Šakur ubijen je 7. septembra 1996. godine u pucnjavi iz automobila u Las Vegasu. Reper se nalazio u Be-em-ve-u sa Marionom "Šugom" Najtom, suosnivačem diskografske kuće, kada je napadač iz bijelog kadilaka otvorio vatru. Najt je lakše povrijeđen, dok je Šakur preminuo šest dana kasnije, u 25. godini.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Dejvis organizovao ubistvo nakon što se njegov nećak prethodno sukobio sa Šakurom i Najtom. Prema navodima tužilaca, Dejvis je nabavio pištolj i krenuo u potragu za njima, a kao važan dokaz korišćene su i njegove ranije izjave u kojima je sebe smjestio u automobil iz kojeg je pucano.

Odbrana je osporavala optužnicu, tvrdeći da ne postoje dokazi osim Dejvisovih izjava koji ga povezuju sa mjestom zločina i vozilom korišćenim u napadu. Porota je odluku o krivici donijela nakon približno tri sata većanja, piše Tanjug.