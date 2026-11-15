Proslavljenom fudbaleru prijeti zatvor zbog učešća u pranju novca od šverca kokaina

Bivši proslavljeni belgijski fudbaler Rađa Naingolan (38) suočava se sa zatvorskom kaznom zbog učešća u pranju novca od šverca kokaina.

Bivši fudbaler Kaljarija, Rome, Intera i brojnih drugih klubova u petak je sjeo na optuženičku klupu zbog pomenutih krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

Belgijska policija je 27. januara prošle godine uhapsila Naingolana u okviru istrage o krijumčarenju kokaina u luci Antverpen. On je sutradan optužen za učestvovanje u kriminalnoj organizaciji u svojstvu njenog člana, nakon čega je pušten na slobodu uz kauciju.

Belgijsko tužilaštvo zatražilo je kaznu zatvora u trajanju od dvije godine za Naingolana (u poređenju sa kaznom od 14 godina zatvora i novčanom kaznom od 800.000 evra, koliko su tražili za navodne vođe kartela), dok su njegovi advokati zatražili potpuno oslobađanje od optužbi.

Prema navodima tužilaštva, on je navodno primio 105.500 evra u gotovini, stečenih na nezakonit način, putem Nasr-Edina Sekakija, mlađeg brata kriminalca Ašrafa Sekakija. Naingolan je potom taj novac, u sedam navrata, uplatio na bankovni račun majke pomenutog kriminalca, iako je znao kakvog je porekla taj novac.

Rađa je rekao da se na ovakav korak odlučio kako bi mogao da podmiri visoke troškove alimentacije, jer, kako je objasnio sudiji, sa plate od 450.000 evra mjesečno koju je nekada imao u Interu, spao je na 10.000 evra koliko je zarađivao u Belgiji. Zbog toga je plaćanje mjesečne alimentacije od 45.000 evra postalo neodrživo.

Naingolan je negirao da je znao porijeklo novca koji mu je dao pomenuti kriminalac Sekaki.

"Nisam uradio ništa pogrešno. Pozajmio sam novac jer su mi računi bili blokirani. Neću ga pitati čime se bavi, niti šta radi dobro ili loše. Ja jednostavno nisam takav", rekao je fudbaler tokom suđenja.

Kada ga je sudija pitao zašto je pozajmio novac od nekoga koga jedva poznaje odgovorio je: "Pa zar je to pogrešno?".

Dodao je da "Nije ništa znao o poreklu novca" za koji je mislio da je legalan i da potiče od građevinskih projekata.

"Trebao mi je novac za moj životni stil. Za mene je to bilo jednostavno – dobiješ novac i vratiš ga", dodao je.

"Sve se pretvorilo u nadrealnu noćnu moru", naglasio je, između ostalog, Naingolanov advokat, dok Rađa, iza kojeg je uspješna 20-godišnja fudbalska karijera, sada s velikom neizvjesnošću iščekuje odluku suda o svojoj budućnosti.