Anja Boronjek, učesnica rijalitija „Ljubav je na selu“, svjedočila je ubistvu, živjela kao beskućnica, a tragično je nastradala u 37. godini.

Prošlo je više od četiri i po godine otkako je tragično nastradala učesnica hrvatskog rijalitija „Ljubav je na selu“ Anja Boronjek. Imala je samo 37 godina kada su nju i Tihomira Kmezića u februaru 2022. godine pronašli mrtve u porodičnoj kući u Novoj Gradiški.

Ugušili su se ugljen-monoksidom iz peći na pelet.

Anja je mnogima ostala u sećanju kao učesnica koja je očajnički željela ljubav. Zbog Alojza Kanceljaka ostavila je tadašnjeg verenika, a nakon što je Alojz nije izabrao, činila je sve što je bilo u njenoj moći da privuče njegovu pažnju. Njemu se dopala Monika, a Anja ga je neprestano zvala, slala mu poruke i jednostavno nije odustajala.

Svijet Dvojica muškaraca optužena za provalu na imanje princa Vilijama i Kejt Midlton

"Promijenio sam broj telefona da imam svoj mir, ona je krenula svojim putem, a mi svojim, priznao je Alojz, poznatiji kao Lojzek, u specijalnom izdanju emisije „Ljubav je na selu“. Na odnos sa Anjom kasnije je gledao kao na noćnu moru.

Anja se zbog „zagorskog Putina“, kako su ga zvali zbog sličnosti sa ruskim predsednikom, u emisiji svađala sa drugim učesnicama. U jednom trenutku je u kuhinji mahala nožem, što je protumačeno kao prijetnja.

Iako Anja u početku nije mogla da se pomiri sa činjenicom da je Alojz izabrao drugu, kasnije ga je ostavila na miru, a on se sa Monikom vjenčao i dobio djecu.

Svjedočila ubistvu, živjela kao beskućnica

Anjina tragična smrt potresla je mnoge, a javnost se prisjetila i stravičnog događaja kojem je svjedočila 2020. godine nedaleko od Vinkovaca.

Gradovi i opštine Izdato upozorenje stanovnicima Jablanice: Izbjegavati kretanje blizu rijeka

Njen tadašnji 56-godišnji dečko nožem je ubio 44-godišnju Ž. J., koja je došla da ih posjeti. Boronjek je uspjela da pobjegne od njega, a jedno vrijeme živjela je kao beskućnica.

Samo dvije godine nakon što je svjedočila tom ubistvu, i sama je tragično izgubila život, prenosi Kurir.