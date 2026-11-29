Pjevačica Sandra Afrika doživjela je saobraćajnu nezgodu u ranim jutarnjim časovima, kada je zbog klizavog kolovoza izgubila kontrolu nad automobilom i sletjela s puta. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta, ali je pjevačica, srećom, prošla bez povreda.

Nakon nezgode oglasila se i Sandra Afrika, potvrdila šta se dogodilo i poručila da se osjeća dobro te da nema razloga za zabrinutost.

Klizav kolovoz zbog susnježice i kiše

"Asfalt je bio klizav zbog susnježice i kiše, pa mi je automobil sletio s puta", potvrdila je pjevačica.

Govoreći o svom zdravstvenom stanju nakon nezgode, istakla je da nije zadobila povrede.

"Meni nije bilo ništa, sve je super. Automobil je malo uništen. Bilo je klizavo, ali najvažnije je da sam dobro. Vidjećemo šta će se moći popraviti", ispričala je.

Oštećen luksuzni automobil

Kako prenose domaći mediji, riječ je o skupocjenom terencu marke „Mercedes“, koji je nakon slijetanja s puta pretrpio oštećenja.

Za sada nije poznato kolika je ukupna materijalna šteta, niti koliko će novca biti potrebno za popravku automobila.

(Avaz)