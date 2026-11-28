Pjevačica Sara Reljić sasvim „slučajno“ podijelila je snimak iz hotelske sobe u Dubaiju, na kojem se vidi i njen suprug koji je ležao potpuno nag.

Sara je snimila pogled iz hotelske sobe na prelijepe prizore Dubaija, dok je njen suprug Luka Šulc za to vrijeme ležao u krevetu, pokriven, bez majice, i bio potpuno posvećen radu na laptopu. Pjevačica očigledno nije mogla da razumije zašto njen muž bira posao umjesto uživanja u čarima ovog luksuznog grada, pa mu je kroz šalu uputila komentar:

– Pa vidi kako je lijepo napolju, a ti bi da radiš!

Muž Sare Reljić Instagram

Bivši je prevario sa muškarcem

Kako je otkrila, njen bivši partner, koji je takođe poznata javna ličnost, najprije ju je prevario sa jednom djevojkom, a potom je saznala da je imao aferu i sa muškarcem.

Sara je ispričala da je za nevjerstvo saznala sasvim slučajno, i to u dva navrata, a posebno ju je pogodilo drugo saznanje.

– Jedan moj bivši partner je obmanjivao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom djevojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario – ispričala je pjevačica.

Na pitanje Lune Đogani da li se radilo o još jednoj djevojci, Sara je izjavila:

– Kamo sreće da je sa djevojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost – rekla je tada Sara, prenosi Telegraf.