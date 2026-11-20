Glumica Sidni Svini (29) pozirala je u bijelom čipkanom donjem vešu u novoj kampanji svog brenda „Sirn“ (Syrn). Fotografije inspirisane zimskom čarolijom objavljene su 19. novembra na Instagram profilu njenog brenda.

Sidni je pozirala ispred snježne scenografije, sjedeći na crvenom satenskom ogrtaču sa krznenim detaljima. Nosila je grudnjak sa bretelama oko vrata i odgovarajući donji veš niskog struka sa izrezima, kao i čarape koje sežu do butina.

„Prve pahulje u sezoni zavodnica“, navedeno je u opisu objave.

Zvijezda serije „Euforija“ dugu plavu kosu stilizovala je u polupodignutu frizuru sa ležernim loknama, dok je za šminku odabrala upečatljiv crveni ruž, naglašene oči iscrtane ajlajnerom i rumenilo u ružičastim tonovima. Izgled je upotpunila upadljivim minđušama ukrašenim cirkonima i čipkastim štiklama.

Prošlog mjeseca Sidni je u drugoj kampanji svog brenda predstavila još jedno neočekivano izdanje. Inspiraciju je pronašla u liku Sindi Lu iz filma „Kako je Grinč ukrao Božić“, pa je napravila istu pletenu punđu kakvu je Tejlor Momsen proslavila u filmu iz 2000. godine.

Njeno novo izdanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

„Nevjerovatna si“, „Moraću kod kardiologa“ i „Ovo je definitivno nešto najprovokativnije“, samo su neki od komentara.